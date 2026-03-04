Fundació Parkinson València: «El Parkinson és una malaltia crònica, però no és sinònim de passivitat»
L’associació compta amb projectes que gaudeixen de la col·laboració amb la Fundació «la Caixa» i que ajuden a una millora propera de les persones amb aquesta malaltia
La Fundació Parkinson València, que s’emmarca dins de La Fundació "la Caixa", treballa des d’un "enfocament integral". "Tenim 712 persones associades i desenvolupem programes de rehabilitació física, cognitiva, comunicativa i emocional, juntament amb acompanyament social i orientació jurídica", expliquen.
A més, recalquen que les dades confirmen l’impacte de la fundació, ja que el 89,8 % de les persones mantenen mobilitat funcional òptima; el 95 % preserva funcions cognitives d’acord a la seua evolució i el 100% de qui participa en el grup psicoeducatiu finalitza amb una percepció alta de benestar.
Es posa especial èmfasi en l’educació terapèutica: "creiem que la persona deu entendre la seua malaltia per implicar-se activament en la seua cura".
Una malaltia simplificada
Des de Fundació Parkinson València expressen que "existeix un gran desconeixement sobre què realment és el Parkinson". Expliquen que moltes persones ho associen únicament al tremolor, quan, en realitat, "és una malaltia complexa que afecta el moviment, però, també a la veu, la deglució, l’equilibri, el somni, l’estat d’ànim o el pensament cognitiu".
"Gran part del nostre esforç va dirigit a traslladar aquest coneixement". Recalquen que, quan una persona entén què està passant, recupera control, i eixa sensació de control és clau per conviure millor amb la malaltia.
Un missatge d’esperança
"Després del diagnòstic hi ha molt que es pot fer". La Fundació no té dubte: "El Parkinson és una malaltia crònica, però no és sinònim de passivitat".
"Existixen estratègies, hàbits i suports professionals que influïxen directament en l’autonomia i en la qualitat de vida. Com més prompte millor es comence a entendre la malaltia i a treballar de manera activa, major capacitat tindrà la persona per a sostindre el seu projecte de vida".
El missatge és clar: "No esperes que els símptomes avancen per a actuar. Informar-se, implicar-se i cuidar-se des de l’inici marca una diferència real".
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
- La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
- Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas
- El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover según Aemet
- Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert
- El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
- El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel