El gestor de Les Naus de Alicante frena los trámites para vender su ático tras estallar el escándalo

La Conselleria de Vivienda está a la espera de que el gestor de la cooperativa Les Naus, Francisco Ordiñana Gilabert, complete los trámites para vender el ático que tiene en este residencial de vivienda protegida de La Condomina y en el que el departamento que dirige Susana Camarero tiene el derecho de tanteo (compra preferente).

El promotor y responsable de Fraorgi solicitó la “excepcionalidad” para no vivir en el piso poco después de la firma de la escritura, lo que tuvo lugar el 16 de septiembre de 2025. El trámite es obligatorio al tratarse de una vivienda protegida, y destinada por tanto a primera residencia, cuando por alguno de los motivos que vienen recogidos en la normativa las viviendas nos vayan a ocuparse en los seis meses siguientes a la entrega de las llaves.

La circunstancia que alegó Ordiñana es estar al cuidado de un familiar, según recogió Alicante Plaza citando fuentes de la cooperativa, quienes precisaron en esa misma publicación que el permiso se le concedió el 24 de noviembre y que a continuación inició los trámites para comunicar su intención de vender el inmueble.

Vender, no vivir

Las mismas fuentes informaban de que la idea de Ordiñana al quedarse con el ático no habría sido nunca la de vivir en él, ya que su plan era “transmitirlo a una sociedad de su propiedad para, después, arrendarlo en las condiciones previstas para una VPP: a un inquilino que cumpliese los límites de renta establecidos en el decreto regulador vigente”.

Vivienda registró la comunicación con la pretensión de vender de Ordiñana en los primeros días de enero sin que a estas alturas el promotor haya respondido a los trámites previos a la autorización que la conselleria puso en marcha, que es quién ejercería el derecho de tanteo, lo que le permitiría quedarse con el ático por el precio que el promotor pagó por él, tasado por su condición de vivienda protegida.

Dejarlo para más adelante

En declaraciones a INFORMACIÓN, el responsable Fraorgi, una mercantil que ha entregado recientemente dos promociones que suman alrededor de medio millar de viviendas en el Pau 5 de Alicante, aseguró que él era “un cooperativista más” y que “cumplía todos los requisitos”. Y precisó que la solicitud de más documentación por parte de la conselleria para completar el proceso de venta coincidió con el estallido del escándalo de Les Naus, tras desvelar este medio las polémicas adjudicaciones, y que prefirió dejarlo para más adelante. “Ya lo retomaré cuando pase todo esto”, señaló.

Noticias relacionadas

Vivienda ejerce el derecho de tanteo a falta de que se firme el acuerdo que se anunció para traspasarlo al Ayuntamiento. Hasta que eso ocurra, la conselleria tiene la preferencia para adquirir las viviendas de este residencial que se pongan a la venta, cuyo precio medio se sitúa en torno a los 220.000 euros, pisos que algunos portales inmobiliarios han llegado a ofertar por el doble, la mitad en “b”.