La jornada partida se impone entre los 32 colegios valencianos que votaban su horario para el curso 2025-2026

Un total de 32 centros escolares estaban llamados a votar su horario para el curso próximo (2026-2027) y más de la mitad lo han hecho a favor de la jornada partida. Así se desprende de la información hecha pública por la Conselleria de Educación, aunque con poca diferencia. De estos 32 de toda la Comunitat, 17 centros educativos públicos, el 56%, han apostado por la jornada partida y el resto, 15, lo han hecho por la intensiva.

Son, de momento, datos provisionales los que ha recogido Educación de las votaciones y, por ejemplo, un centro de la provincia de Valencia todavía no había comunicado los resultados cuando los han ofrecido. En Valencia, son mayoría los que han votado por la jornada partida, mientras que nueve de los 21 colegios llamados a las urnas han apoyado el modelo intensivo.

Los colegios que han optado por la jornada continua

Los colegios que han votado la jornada intensiva en esta provincia son el CEIP Fausto Martínez (València); el CEIP la Muralla (Canet d’en Berenguer); el CEIP Navarro Darás (Carcaixent); el CEIP Ausiàs March (Sagunto); CEIP Elías Tormo (Albaida); el CEIP Paluzié (Catarroja); CEIP Francisco Martínez Culla (Chiva); CEIP Sant Bernat (Carlet) y CEIP Ciudad De Bolonia (València).

En la provincia de Alicante, el respaldo a la jornada continua ha sido mayoritario. Así, el 80 % de los centros que han participado en el proceso han votado a favor de este tipo de jornada. Los centros que han optado por el horario intensivo son el CEIP Número 56 y Ceip Ramón Llull, ambos de la ciudad de Alicante, CEIP Sant Antonio (La Hoya-Elche) y CEIP L'Era (Senija). Por el contrario, el CEIP La Vallverda de Elche ha apostado por mantener la jornada partida.

Por lo que respecta a la provincia de Castellón, el resultado ha sido inverso al de Alicante. Concretamente, de los seis centros que han votado, cinco han preferido continuar con la jornada partida y solo uno —el CEIP número 5 de Benicarló— ha optado por la modalidad intensiva.

¿Qué implica la jornada continua?

La jornada continua permite concentrar las clases lectivas hasta las 14.00 horas y completar el horario escolar, tras el servicio de comedor, con actividades extraescolares de carácter voluntario para las familias.

Y ¿cómo se llega a aprobar la jornada continua? El procedimiento exige una mayoría cualificada de dos tercios, es decir, que voten a favor dos de cada tres miembros del Claustro y del Consejo Escolar. Luego votan las familias: entre ellas, es necesario obtener al menos un 55 % de votos favorables sobre el total del censo para que la administración autorice la modificación.

En el curso 2025-2026, un total de 774 centros de Infantil y Primaria de la Comunitat Valenciana aplican la jornada continua, más de la mitad del total, según los datos de la Conselleria. Los restantes 601 contarán con la jornada partida. La provincia con mayor porcentaje de jornada continua es Alicante, con un 80 % de todos los centros escolares con este tipo de horario. Pero lo interesante está en el desglose por titularidad. Según datos de 2023, el 74 % de los centros públicos valencianos ya tienen la jornada continua, mientras que para los concertados y privados es menor a un 30 %.

Polémica por las propuestas desestimadas

Varios centros educativos de la Comunitat Valenciana, que pretendían someter a votación la implantación de la jornada continua, reportaron esta semana quejas sobre la actuación de la Conselleria de Educación al haber desestimado los proyectos aprobados por las comunidades educativas "sin criterios pedagógicos, ni garantías administrativas". Así lo explicaron fuentes del sector de Ensenyament de UGT, quienes cuestionaron la gestión por parte de Educación del proceso y pidieron una revisión de los proyectos desestimados. Según el sindicato, Educación habría negado 31 de los 77 proyectos presentados, por lo que casi la mitad que querían votar no podrían hacerlo.

Desde UGT denunciaron que la decisión de Educación se basa, en la mayoría de los casos, en criterios formales y no pedagógicos, como "comunicaciones fuera de plazo o requerimientos de corrección sin constancia escrita". El sindicato manifestó que los equipos directivos han tenido que asumir una carga administrativa significativa en plazos ajustados, y apuntó que el desarrollo del proceso ha provocado dudas sobre los criterios aplicados. Por eso, demandaba "explicaciones" sobre el proceso y "mayor transparencia", así como revisar "las resoluciones adoptadas".

Desde la Conselleria afirman hoy que los centros que iniciaron el procedimiento pero no obtuvieron autorización para someterlo a votación han recibido un informe motivado de la Dirección General de Ordenación Educativa en el que se detallan las causas de la desestimación.