Levante-EMV pone en valor el papel de la mujer en el ámbito profesional por el 8M

Con motivo del 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, Levante-EMV ha organizado una mesa de debate sobre liderazgo femenino en su balcón fallero, donde ha invitado a participar a ocho mujeres expertas de diferentes ámbitos.

En 2024 las mujeres representaban el 34,4% de las personas en cargos directivos en España y, en alta dirección, la presencia femenina era del 35,1%. Ya en 2025, en los consejos de administración del IBEX 35, las mujeres alcanzaron el 40%, pero solo el 15,2% eran presidentas de consejo.

En las empresas privadas, en 2025, más de la mitad de las empresas tenían menos del 20% de mujeres directivas y el 34,4% de las corporaciones no tenían ninguna mujer en puestos ejecutivo. El techo de cristal, por tanto, está en la cúspide: de acuerdo con Women in Business 2025, solo el 19,3% de CEO son mujeres y el 4,5% presidentas.

El porcentaje de mujeres en los puestos de trabajo dentro de las empresas quedaría entonces con un 47,5% en Recursos Humanos; un 34,5% en Marketing; un 33,2% en CEO; un 30% en Operaciones y dentro del mundo tecnológico un 28,3% de CIO y un 20,6% de CTO.

Invitadas ilustres

En esta mesa, cuya apertura estará a cargo de la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, estarán presentes Marta Rebull, directora general de Personas y Talento en Prensa Ibérica; Mar Mestre, responsable de Comunicación y Relación con el Cliente de Caixa Popular; Mayte García, directora ejecutiva de HOSBEC; Berti Barber, cofundadora y directora de comunicación de Teika; Lidia Sauco, responsable de Proyectos de Innovación Ciclo Integral del Agua en SAV; Rosana Navarro, directora de Gandia Servicios Portuarios; Marga Cabrera, catedrática de Comunicación de la Universidad Politécnica de València y Angelica Gómez, decana en COGITI Valencia y una de las caras de Womanation.

Los tres diarios valencianos de Prensa Ibérica lanzan una nueva edición de la revista «Mujeres Influyentes» por el 8M Con motivo del Día Internacional de la Mujer -celebrado cada 8 de marzo-, las tres cabeceras valencianas de Prensa Ibérica -Levante-EMV, Información y El Periódico Mediterráneo-, vuelven a lanzar su revista especial «Mujeres Influyentes», una iniciativa que regresa para poner en valor el talento que reside a lo largo y ancho del territorio y resaltar el liderazgo femenino que prolifera en la Comunitat Valenciana. A través de un completo recorrido por diversas esferas profesionales y sociales -que van desde cultura hasta acción social, pasando por empresa, política, ciencia, medicina, deporte y ámbito jurídico- esta edición reúne las historias y perfiles de más de 300 mujeres influyentes que constituyen todo un ejemplo para los jóvenes -y no tan jóvenes-. Asimismo, la colección contará con la participación de organizaciones que trabajan día a día por conseguir la igualdad, reforzando de esta manera su vocación reivindicativa. La revista se presentará por primera vez el próximo 6 de marzo, durante la tercera edición del Encuentro de Liderazgo Femenino que organiza Levante-EMV y que, como cada año, será acogido por el balcón fallero del diario. En el mismo encuentro se dará voz a invitadas de renombre que compartirán su trayectoria en el marco de una fecha tan señalada como lo es el 8M.

Temas a tratar

En una primera lectura para situar el debate, se planteará la cuestión de qué dato o realidad es más llamativo de los que se exponen en informes o bases de datos. Es importante saber en qué situación se encuentra la mujer dentro del mundo profesional, qué avances se hacen y qué queda todavía por hacer.

También se tratará la visibilidad del talento femenino y como, de manera orgánica, se habla de igualdad dentro de las empresas y de las oportunidades que las mujeres tienen derecho a conseguir de acuerdo con el esfuerzo que hacen día a día en sus puestos de trabajo. Asimismo, los sesgos también se pondrán sobre la mesa, ya que muchas veces, de manera inconsciente, se tiende a menospreciar el trabajo de las mujeres por las ideas con las que esta sociedad ha criado a diferentes generaciones.

El papel de las empresas

En esta mesa habrá directivas presentes, por lo que es importante también saber su punto de vista de acuerdo con el papel de las empresas dentro de la promoción de igualdad de cara a la sociedad o cómo hacer que las mujeres se sientan más animadas a alzar la cabeza y la voz y dar su opinión sin miedo a ser juzgadas por su género.

Otro de los temas a tratar será el de los referentes y el impacto: se descrubrirá cómo se sienten estas mujeres que, al ocupar puestos de poder, tienen responsabilidades añadidas y cómo lo afrontan y se sienten al tenerlas. También si ellas mismas se consideran referentes y qué les dirían a todas esas chicas y esas mujeres que no se atreven a seguir o que no se sienten valoradas.

Levante-EMV, comprometido con la igualdad entre hombres y mujeres, organiza esta mesa para dar valor a las palabras de expertas y mostrar la realidad de muchas mujeres que, a pesar de ocupar puestos de liderazgo, todavía encuentran obstáculos en sus caminos.