Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos

Las secciones sindicales del Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) han activado un primer calendario de movilizaciones en Metrovalencia, con nueve y seis jornadas de paros, respectivamente, que coinciden con los días grandes de las Fallas.

El sindicato justifica la convocatoria "en defensa de la seguridad y la justicia organizacional" y asegura que llega después de "haber agotado las vías de negociación" tanto en las comisiones de conflictos como ante el Tribunal de Arbitraje Laboral.

Nuevos horarios

En Metrovalencia, la huelga está convocada para los días 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 y 26 de marzo. El día 13 los paros se han fijado de 11.00 a 15.00 y de 21.00 a 23.59.

Entre el 14 y el 19, el calendario contempla franjas nocturnas de 0.00 a 2.00/2.30, paros de mediodía entre 11.11 y 15.15/16.30 y nuevas interrupciones por la tarde-noche, de 20.00/21.30 a 22.30/23.59, en función de la jornada. Para los días 24 y 26, se han programado tramos de 6.00 a 9.30, de 12.00/12.30 a 16.00/16.30 y de 20.00/20.30 a 22.30/23.00.

Semaf sostiene que, durante la negociación, ha reclamado a la dirección de FGV que "atienda las carencias de seguridad" y que garantice "un trato justo para los maquinistas" en la negociación colectiva, con especial atención a los puestos con roles críticos de seguridad, cuya discusión lamenta "sigue en vía muerta".

La central sindical denuncia además "la falta de interés de la dirección", a la que reprocha no haber intentado "siquiera" el diálogo "en ninguno de los foros posibles", y advierte de una cultura organizativa que, a su juicio, "menosprecia" el trabajo de los maquinistas y "normaliza situaciones" que se producen a diario y "no deberían producirse".

Noticias relacionadas

La dirección de FGV

En esa línea, el secretario de Ferrocarriles Autonómicos del sindicato, José Javier Bleda, afirma que la situación supone “asomarse a la gestión del ferrocarril como se gestionaba hace décadas”, con una dirección que —según denuncia— “niega constantemente la relevancia de los roles críticos de seguridad” y el respeto por la seguridad desde un enfoque “organizacional, técnico, instrumental, formativo y profesional”.