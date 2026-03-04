“Pierde peso y vuelve”: un mapa busca radiografiar la gordofobia en la consulta del médico

“Me dijeron que tenía el endometrio engordado por estar gorda”. “Me ofreció inyecciones para adelgazar”. “El médico que me atendió me cogió un michelín de la barriga y me dijo que tenía que perder kilos mientras los sanitarios de alrededor reían”. Son frases que conocen muy bien las personas gordas. Las escuchan cuando más atención necesitan: en la consulta del médico. Estas frases son algunos de los testimonios reales de las personas que los han compartido en el mapa interactivo que ha preparado el Front Antigordofobia.

Este miércoles, con motivo del día mundial de la obesidad, que los activistas han reconvertido en el día mundial contra la gordofobia, el colectivo abrirá el Observatorio de la Gordofobia Sanitaria a la participación de todas las personas que hayan recibido algún comentario excluyente de sus médicos. El objetivo, dicen, es que esa información pueda dar pie a un estudio riguroso sobre la fobia a las personas gordas en el sistema sanitario.

"Esto te lo tienes que quitar"

Hace veinte años, Mar Sanchis se sometió a una cirugía bariátrica. “Me quitaron dos tercios de mi estómago para perder peso, perdí 40 kilos pero recuperé 20”, explica. Hoy, habla de ese proceso como una “mutilación”. Pero la reducción de volumen no ayudó a dejar de escuchar críticas a su cuerpo. “Fui al ginecólogo a por un método anticonceptivo y me dijo que, como estaba gorda, no podría quedarme embarazada, cuando era precisamente eso lo que buscaba evitar”, dice. Del absurdo a la violencia, incluso. Una conocida le ha contado recientemente una experiencia en otra consulta a la que, desesperada, había acudido en busca de un diagnóstico. “Sin decirle nada del resultado de su prueba, el médico le cogió la placa abdominal y le dijo: esto te lo tienes que quitar”, relata. Salió del ginecólogo sin saber que tenía endometriosis.

Ese es el problema principal, dice Mar. “No nos miran, no nos estudian ni nos valoran”, lamenta. Muchas veces, las personas gordas sufren la invisibilización de sus problemas reales de salud. “Aunque vayas por un dolor de garganta, lo primero que te dicen es: pierde peso y vuelve”, reprocha. Ha conocido casos de tumores en la matriz que se quedan sin diagnosticar a tiempo, de artrosis de rodilla que no se tratan porque se entiende que se curarían si el paciente perdiera una veintena de kilos.

La idea de fondo, dice, es que la persona gorda es la responsable de su gordura. “Ahora la OMS habla de la obesidad como enfermedad, pero solo habla de síntomas sin darnos alternativas de tratamientos”, critica. O dándolas, como está ocurriendo últimamente, muy a la ligera. “Se han dado casos donde se inocula tenia a las personas gordas para que pierdan peso, y se han extendido las recetas de medicamentos como Ozempic, que tienen efectos secundarios peligrosos para el páncreas”, dice.

"Muchas personas gordas dejan de ir a la consulta"

Desde el psicólogo que achaca todos los problemas del paciente a su peso, hasta el celador que se queja por llevar en la camilla a alguien a quien le cuesta trabajo mover. El sistema sanitario, cuando vierte sobre las personas gordas esos reproches, las expulsa y genera una desconfianza que puede volverse muy peligrosa, advierte la activista. “Está haciendo mucho daño, muchas personas gordas dejan de ir a la consulta porque no quieren ni acercarse, no quieren que les midan y les pesen con la mirada”, lamenta Sanchis.

De momento, el Observatorio solo contiene los testimonios de personas del Front y sus entornos, pero este miércoles se abre a la participación general. El objetivo es que se abra a todo el Estado y que dé una idea de dónde se dan esos comportamientos discriminatorios, por parte de qué profesionales sanitarios y con qué consecuencias para la salud. “Queremos que sirva para que alguien con la capacidad de hacerlo pueda hacer un análisis, recoger datos y examinarlos”, concluye.