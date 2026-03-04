Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSPV lleva el 'No a la guerra' a las Corts

Diputados del PSPV muestran carteles de 'No a la guerra' durante el pleno, este miércoles.

Diputados del PSPV muestran carteles de 'No a la guerra' durante el pleno, este miércoles. / Miguel Ángel Montesinos

València

Los clásicos nunca mueren. Podría servir para las estrellas de rock y visto el inicio del pleno de las Corts este miércoles también para los lemas políticos. Apenas unos minutos después de la comparecencia de Pedro Sánchez en la Moncloa, en la que resumió la postura del Gobierno central en un 'No a la guerra' clamoroso, el PSPV llevó este lema hasta el hemiciclo del parlamento valenciano con carteles en rojo y blanco frente a sus escaños.

Esa reclamación conjunta la ha complementado el síndic, José Muñoz, con una chapa en su solapa con el mismo mensaje ('No a la guerra') recuperándola de las manifestaciones de 2003 contra la guerra de Irak y los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, con gran predicamento en la federación valenciana. También ha acabado en expresión verbal emitida por el propio Muñoz replicando a Vox, que había llamado "felón" a Sánchez. "Curioso que sea Vox quien diga eso cuando es quien apoya a Estados Unidos frente a España. 'No a la guerra', traidores", ha añadido.

El comandante de la UME declara que el debate sobre si el Es Alert suponía confinar, Pradas lo mantuvo "fuera del Cecopi"

La situación de Mazón no evita que las Corts rechace eliminar privilegios a los expresidents de la Generalitat Valenciana

Las principales asociaciones de víctimas de la dana critican la designación para la comisión mixta del concejal de València que cuestionó las agrupaciones vecinales

La AVL renueva sus miembros y la presidencia en pleno conflicto institucional

Mazón reaparece a la carrera y sin declaraciones tras la petición de la jueza al TSJ de investigarlo

El PSPV lleva el 'No a la guerra' a las Corts

La versión "más alta" de Tom Hanks "salva al soldado Mazón"

Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias con barro en la Comunitat Valenciana
