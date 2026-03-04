El PSPV lleva el 'No a la guerra' a las Corts

Los clásicos nunca mueren. Podría servir para las estrellas de rock y visto el inicio del pleno de las Corts este miércoles también para los lemas políticos. Apenas unos minutos después de la comparecencia de Pedro Sánchez en la Moncloa, en la que resumió la postura del Gobierno central en un 'No a la guerra' clamoroso, el PSPV llevó este lema hasta el hemiciclo del parlamento valenciano con carteles en rojo y blanco frente a sus escaños.

Esa reclamación conjunta la ha complementado el síndic, José Muñoz, con una chapa en su solapa con el mismo mensaje ('No a la guerra') recuperándola de las manifestaciones de 2003 contra la guerra de Irak y los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, con gran predicamento en la federación valenciana. También ha acabado en expresión verbal emitida por el propio Muñoz replicando a Vox, que había llamado "felón" a Sánchez. "Curioso que sea Vox quien diga eso cuando es quien apoya a Estados Unidos frente a España. 'No a la guerra', traidores", ha añadido.