Vaivén
La versión "más alta" de Tom Hanks "salva al soldado Mazón"
Una de las películas de cine bélico más famosas sobre la II Guerra Mundial es Salvar al soldado Ryan, de Spielberg. La producción, ganadora de cinco premios Óscar, ha tenido el diseño de su propia versión este miércoles en las Corts. El guion lo ha escrito el síndic de Compromís, Joan Baldoví, que ha situado a Vox y en concreto a su síndic, José María Llanos, en el papel del capitán John Miller, interpretado por Tom Hanks, aunque en vez de salvar al paracaidista James Francis Ryan, han tenido que salvar al PP y a Carlos Mazón.
"Llanos es Tom Hanks, el capitán Miller que siempre salva a Mazón cuando lo necesita", ha indicado Baldoví durante el debate sobre el cambio de la ley de expresidents propuesto por los valencianistas y al que se ha opuesto Vox. La comparación no le ha gustado al portavoz voxista que ha considerado que no ha estado a la altura. "Yo soy más alto que Tom Hanks", ha replicado Llanos, situándose por encima de los 1,83 metros que mide, según Wikipedia, el actor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
- La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
- Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas
- El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover según Aemet
- Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert
- El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
- El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel