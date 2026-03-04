Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La versión "más alta" de Tom Hanks "salva al soldado Mazón"

El síndic de Vox, José María Llanos, interviene en las Corts, este miércoles.

El síndic de Vox, José María Llanos, interviene en las Corts, este miércoles. / José Cuéllar/Corts

Redacción Levante-EMV

València

Una de las películas de cine bélico más famosas sobre la II Guerra Mundial es Salvar al soldado Ryan, de Spielberg. La producción, ganadora de cinco premios Óscar, ha tenido el diseño de su propia versión este miércoles en las Corts. El guion lo ha escrito el síndic de Compromís, Joan Baldoví, que ha situado a Vox y en concreto a su síndic, José María Llanos, en el papel del capitán John Miller, interpretado por Tom Hanks, aunque en vez de salvar al paracaidista James Francis Ryan, han tenido que salvar al PP y a Carlos Mazón.

"Llanos es Tom Hanks, el capitán Miller que siempre salva a Mazón cuando lo necesita", ha indicado Baldoví durante el debate sobre el cambio de la ley de expresidents propuesto por los valencianistas y al que se ha opuesto Vox. La comparación no le ha gustado al portavoz voxista que ha considerado que no ha estado a la altura. "Yo soy más alto que Tom Hanks", ha replicado Llanos, situándose por encima de los 1,83 metros que mide, según Wikipedia, el actor.

