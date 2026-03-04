Vox cierra la puerta a derogar el decreto de Mazón sobre vivienda protegida en la Comunitat Valenciana

La postura hostil de Vox contra el PP tras el escándalo de las viviendas protegidas en Alicante parece ya irrecuperable. Este miércoles la formación de ultraderecha ha vuelto a distanciarse de la izquierda y ha anunciado que votará en contra de la proposición no de ley (PNL) propuesta por el PSPV que pide, entre otras cosas, derogar el decreto del 10 de diciembre de 2024, que modificaba las condiciones para aspirar a adquirir viviendas protegidas y ampliaba, por ejemplo, el máximo de ingresos por unidad familiar.

Los socialistas, en su propuesta, también piden mantener la calificación permanente de las viviendas protegidas, ajustar los requisitos económicos, limitar los precios de alquiler a través de la declaración de zonas tensionadas, reforzar tareas de inspección y “articular los mecanismos más adecuados para que las viviendas protegidas de Les Naus adquiridas de manera fraudulenta se incorporen al parque público”.

Esta última medida fue anunciada por la secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Diana Morant, durante la semana pasada, aunque las propuestas incluidas en la PNL no prosperarán por la oposición anunciada del PP y de Vox.

El rechazo

Desde la formación de ultraderecha, Miguel Pascual, quien defendió ante el pleno la creación de una comisión de investigación por el caso de Les Naus, destapado a finales de enero por INFORMACIÓN, han acusado a los socialistas de “aprovechar una crisis para intentar sacar rédito político”, y para “intentar colar su política fracasada de vivienda”. Tras vincular el escándalo a “unos cuantos espabilados”, ha sacado a colación los casos polémicos que afectan al partido a nivel nacional. “Lecciones de su partido, ninguna”.

Pascual, preguntado por Benjamí Mompó, diputado del PSPV que ha defendido la PNL, sobre su cambio de postura respecto al PP después de haber pedido la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, no ha respondido en su turno sobre esta cuestión.

Por parte del partido del Consell, la diputada Candela Anglés ha criticado que los socialistas propongan “volver a su modelo”. “¿Qué modelo?”, se ha preguntado la diputada del PP, señalando las “cero viviendas” protegidas del Botànic o el que, según ella, propició la subida del precio del alquiler y de la compra de inmuebles.

Además, Anglés ha sugerido que el escándalo de Les Naus procede de la etapa de gobiernos de izquierdas, ya que “el 6 de enero de 2016 se decidió vender el suelo” con un “alcalde socialista”, en referencia a Gabriel Echávarri. La diputada popular también ha citado al exalcalde por haber “licitado el expediente en julio de 2018”, aunque en aquel momento el actual regidor, Luis Barcala, ya había accedido a la Alcaldía. “De verdad que no cuela, esta promoción nació con vuestras reglas”, ha recriminado Anglès.

La defensa

La iniciativa, por tanto, solo ha contado con el vistobueno del PSPV y de Compromís. Los socialistas, a través de Benjamí Mompó, quien ha iniciado su discurso citando el lema “no a la guerra”, han tildado como “decepcionante” que, “en un momento tan grave, el gobierno valenciano se haya dedicado a desaprovechar un tiempo valioso durante esta legislatura”. También han criticado la renuncia del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a los fondos para vivienda ofrecidos desde el Gobierno central, y ha definido el Plan Vive, elaborado para promocionar vivienda protegida en la Comunitat, como “el plan de los vividores”.

Además, Mompó ha rescatado el “Luis, sé fuerte” que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, envió por mensaje a quien era tesorero del PP, Luis Bárcenas, cuando se destapó el escándalo de la financiación ilegal del partido. “Me pregunto si en el PP ya le han enviado ese mensaje a Barcala”, ha ironizado.

Por último, desde Compromís, María José Calabuig también ha anunciado el voto a favor de la PNL de su grupo, y ha criticado la política de vivienda del actual Consell citando el cierre de la Xarxa Xaloc, que asesoraba en materia de vivienda a los vecinos de l'Alcoià y El Comtat “porque no hay dinero, peor hay dinero para lo que quieren”, ha censurado.