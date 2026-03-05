Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

Un abogado pide al TSJCV investigar a Mazón por "la gravedad de los hechos y el número de perjudicados"

El letrado de Algemesí, Ximo Esteve, es el primero en pedir al Alto Tribunal valenciano que asuma la investigación de la dana

Carlos Mazón y Vicent Mompó, atienden a los medios, en una imagen captada el 31 de octubre de 2024 en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana.

Carlos Mazón y Vicent Mompó, atienden a los medios, en una imagen captada el 31 de octubre de 2024 en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana. / Francisco Calabuig

Laura Ballester

València

Un abogado que ejerce la acusación particular en la causa de la dana pide al Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que investigue al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aún diputado y por tanto aforado, por "la gravedad de los hechos y el número de perjudicados".

Se trata del primer letrado de la causa de la dana que responde a la diligencia de ordenación (dior) del letrado de la Sala de lo Civil y Penal del (TSJCV) que dio un plazo de dos días a las partes personadas en la causa de la dana y al Ministerio Fiscal para que "formulen las alegaciones que a su derecho convenga", al tiempo que registraba formalmente la exposición razonada presentada por el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja contra el expresidente de la Generalitat en la causa por la gestión de la dana. En la misma dior, como ayer informó Levante-EMV, también se nombraba a la sala que deberá decidir sobre el futuro judicial de Carlos Mazón, conformada por la magistrada Pía Calderón Cuadrado (designada ponente), Manuel José Baeza Díaz-Portales (presidente del TSJCV y de la sala) y José Francisco Ceres Montes". Tres magistrados ubicados en el sector conservador de la judicatura.

El primer letrado en responder es Ximo Esteve, que ejerce la acusación particular de una víctima de Algemesí y que apunta en su escrito, notificado ayer a las partes, que "la gravedad de los hechos investigados, su relevancia pública y el número de perjudicados hacen imprescindible que la investigación se desarrolle bajo la dirección de esta sala cuando afecte a persona aforada, garantizando así la plenitud de la tutela judicial efectiva".

Esteve considera que "del contenido de la exposición razonada se desprende la existencia de elementos objetivos que justifican la apertura de investigación formal, sin que en este estadio procesal resulte exigible un juicio de culpabilidad, sino únicamente la concurrencia de indicios racionales suficientes que legitimen la incoación de causa. El estándar aplicable en esta fase es el propio de admisibilidad, no de enjuiciamiento", responde el letrado al ofrecimiento de acciones del TSJCV. Y añade el abogado Ximo Esteve que "la exposición razonada remitido por el órgano instructor pone de manifiesto la eventual concurrencia de indicios racionales de responsabilidad penal respecto de persona aforada ante esta sala, lo que determina la competencia objetiva de la misma conforme al Estatuto de Autonomía y la ley orgánica del poder judicial.

Noticias relacionadas

Por ello, el abogado solicita al TSJCV que "acuerde la asunción de la competencia" para investigar a Carlos Mazón, "disponga la incoación de la correspondiente causa penal frente a la persona aforada referida en la exposición razonada". Y, por último, lo considere personado en calidad de acusación particular ante el TSJCV, como ya lo está ante el Tribunal de Instancia de Catarroja.

