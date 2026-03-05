Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya advirtió que hoy jueves, 5 de marzo, sería el peor día del temporal provocado por la borrasca Regina y así está siendo. De hecho, toda la provincia de Valencia y Castellón, así como el litoral norte de Alicante, se encuentran en aviso amarillo por precipitaciones que pueden dejar acumulados de más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas y chaparrones que pueden descargar de manera local más de 20 l/m2 en una hora.

La Aemet indica que las lluvias serán "generalizadas", dejarán barro y, en algunos casos, "fuertes y persistentes, ocasionalmente con tormenta". Esta pasada madrugada se han registrado las primeras descargas de aparato eléctrico "en sierras del sur de Valencia y norte de Alicante que han dejado chubascos de intensidad fuerte".

Hasta el mediodía de hoy jueves, los puntos de la Comunitat Valenciana donde más agua se había recogido estaban, precisamente, en esas zonas. Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, los municipios valencianos o puntos del territorio donde más ha llovido hasta ahora son:

Pinet : 73,4 l/m2

: 73,4 l/m2 Villalonga : 69,4 l/m2

: 69,4 l/m2 Terrateig : 63,4 l/m2

: 63,4 l/m2 l'Atzúbia : 60,8 l/m2

: 60,8 l/m2 Vall de Gallinera : 57,4 l/m2

: 57,4 l/m2 Ròtova : 47 l/m2

: 47 l/m2 Xàtiva : 40 l/m2

: 40 l/m2 Bellús : 36,2 l/m2

: 36,2 l/m2 la Vall de Laguar : 35,2 l/m2

: 35,2 l/m2 Murla : 34,2 l/m2

: 34,2 l/m2 Xàbia : 31,6 l/m2

: 31,6 l/m2 Montaverner : 30,6 l/m2

: 30,6 l/m2 Simat de la Valldigna : 30,2 l/m2

: 30,2 l/m2 Miramar : 19 l/m2

: 19 l/m2 Vallada : 16,4 l/m2

: 16,4 l/m2 Oliva : 13,3 l/m2

: 13,3 l/m2 València : 12,8 l/m2

: 12,8 l/m2 Barx: 12,6 l/m2

Dónde lloverá más en la C. Valenciana

La mala noticia es que la situación no va a mejorar en las próximas horas y, aunque el viernes 6 de marzo será "menos adverso" que hoy, "el tiempo va a seguir inestable y con precipitaciones", adelanta la Agencia Estatal de Meteorología. Por ahora, las precipitaciones de este jueves han obligado a suspender la quinta mascletà del ciclo de las Fallas 2026 en València, que iba a correr a cargo de la pirotecnia Zaragozana, que ni siquiera ha podido empezar a montar el espectáculo debido a la lluvia y a las fuertes rachas de viento.

Miguel Ángel Montesinos

La Aemet, además, indica los lugares donde se prevé que el viernes llueva más. Las precipitaciones también serán extensas (abarcarán prácticamente todo el territorio de la Comunitat Valenciana) y persistentes, igual que hoy jueves. El interior sur de Valencia y el interior norte de Castellón son, según las previsiones meteorológicas, dos de los puntos donde, en principio, se podría recoger más agua.

Tanto el jueves como el viernes 6 de marzo, se pronostica temporal marítimo. El viernes incluso se activará el aviso amarillo por este motivo en el litoral norte de Alicante. Y es que la Aemet destaca que se registra "fuerte marejada y olas de hasta 2,5 metros" en el litoral valenciano.

También hay temporal marítimo, con fuerte marejada y olas de 2 a 2.5 m, algo menos en el litoral de Alicante.

Avisos de la Aemet en la Comunitat Valenciana

De momento, la Aemet ha activado para el viernes 6 de marzo una triple aviso amarillo por lluvias que pueden llegar de nuevo a la Comunitat Valenciana acompañadas de tormenta, advierte la Agencia Estatal de Meteorología.

Avisos meteorológicos de la Aemet en Valencia

El jueves 5 de marzo el aviso amarillo por precipitaciones de más de 20 litros por metro cuadrado está activo desde las 11.00 de la mañana y hasta la medianoche en toda la provincia de Valencia, aunque en el sur finaliza a las nueve de la noche. Además, en esta zona también hay aviso por acumulados de agua, ya que el temporal de la borrasca Regina puede ocasionar lluvias persistentes que dejen más de 60 l/m2 en doce horas.

El viernes 6 de marzo la situación será muy similar, salvo por los acumulados de agua, que se prevén más suaves. En esta jornada se activará de nuevo el aviso amarillo de la Aemet por precipitaciones de más de 20 l/m2 en toda la provincia. Al igual que el jueves, los chubascos pueden descargar en forma de tormenta.

En el norte del terrritorio el aviso amarillo empezará a las 11.00 horas y finalizará a medianoche, mientras que en el sur se pondrá en marcha al mediodía hasta las doce de la noche.

Las alertas en Alicante

En Alicante el aviso amarillo por lluvias sólo está en vigor el jueves en el litoral norte por precipitaciones de más de 20 l/m2 en una hora y acumulados de más de 60 l/m2 en doce horas. Al igual que en el sur de Valencia, la alerta empieza a las 11.00 horas y acaba a las nueve de la noche.

El viernes 6 de marzo la situación se repite y se extiende a toda la provincia alicantina, que estará en aviso amarillo desde el mediodía hasta la medianoche por chaparrones que pueden descargar más de 20 l/m2 en una hora y llegar en forma de tormenta.

Además, habrá aviso amarillo en el litoral por temporal marítimo con vientos de más de 60 km/h y olas de más de tres metros de altura.

La Aemet explica la fuerza del oleaje prevista en el litoral de la Comunitat Valenciana para el jueves 5 de marzo. / Aemet

Avisos de Aemet en Castellón

En la provincia de Castellón la situación es idéntica: el jueves está en aviso amarillo por lluvias de más de 20 l/m2 en una hora y acumulados de más de 60 l/m2 en un temporal que se prolongará hasta la medianoche.

El viernes la Aemet activa de nuevo el aviso amarillo por precipitaciones de más de 20 l/m2 en sesenta minutos que pueden descargar en forma de tormenta. La alerta se activará a las 11.00 horas y se extenderá hasta la medianoche.