La borrasca Regina deja ya precipitaciones de más de 70 l/m2 en la Safor, la Vall d'Albaida, la Marina y la Costera

Se esperaba un jueves lluvioso en la Comunitat Valenciana y lo está siendo, aunque con algo menos de intensidad de lo previsto a principios de la semana.

Por el momento, la borrasca Regina deja acumulados importantes en varios puntos del sur de la provincia de Valencia y del norte de la de Alicante; algunos de ellos por encima de los 70 litros por metro cuadrado en comarcas como la Vall d'Albaida, donde más está lloviendo hasta ahora; la Costera, la Marina y la Safor. A lo largo del jueves, seguirá lloviendo y la jornada podría cerrarse con registros cercanos a los 180 litros por metro cuadrado en poblaciones de la zona limítrofe entre ambas provincias.

Según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hasta las 12 del mediodía, se han registrado 73,4 litros por metro cuadrado en Pinet, en la Vall d'Albaida. Es el mayor acumulado hasta el momento, seguido por los siguientes datos:

69,4 l/m2 en Villalonga

63,4 l/m2 en Terrateig

60,8 l/m2 en l'Atzúbia

57,4 l/m2 en la Vall de la Gallinera.

47 l/m2 en Ròtova.

O 40 l/m2 en Xàtiva.

En València ciudad, con los monumentos a punto de salir a las demarcaciones, sobre todo en las fallas de la Sección Especial, han caído 12,8 l/m2, aunque a partir de las 13 horas ha comenzado a llover con más fuerza. De hecho, las lluvias de primera hora de la mañana han obligado a cancelar la mascletà de este 5 de marzo.

Según la Aemet, las precipitaciones "están teniendo una intensidad moderada", aunque en el sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante están siendo "fuertes", con trombas importantes, que están dejando entre 15 y 30 l/m2 en una hora. "Lo más significativo está siendo la persistencia -, explican desde la agencia en sus redes sociales-, ya que salvo de madrugada, no ha habido tormenta". Está lloviendo de forma continuada, por lo general. En las comarcas centrales, acumulan más de 50 horas sin dejar de llover. También hay temporal marítimo, con fuerte marejada y olas de 2 a 2,5 metros, algo menos en el litoral de Alicante.

LLuvia en València obliga a suspender la mascletà / AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

Registros de Avamet

Los registros de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), con un número mayor de estaciones y actualizadas casi al instante, elevan esos registros hasta los 112 l/m2 en Gandia, por lo que la comarca de la Safor está siendo otra de las grandes afectadas por las lluvias de este jueves. Otros registros significativos son:

Barx, 95,2 l/m2.

Benicolet, 91,7 l/m2.

Llutxent, 90,2 l/m2.

Quatretonda, 88,8 l/m2.

Villalonga, 88,7 l/m2.

Pinet, 88,4 l/m2.

Canals, 79,6 l/m2.

Llocnou de Sant Jeroni, 78,2 l/m2.

Almiserà, 77,2, l/m2.

Prefallas pasadas por agua

La Aemet mantiene activos amarillos por lluvias de nivel amarillo para el viernes en toda la autonomía y para el sábado, pero solo en la provincia de Castellón. La meteorología dará una tregua entre el domingo y el lunes, pero será solo momentánea. "Serán días menos desapacibles y con viento más flojo que estos días", explican desde la Agencia. Pero, a partir del martes, "es probable que una nueva borrasca provoque nuevamente lluvias generalizadas".

Se espera que la situación de incertidumbre meteorológica se mantenga hasta el fin de semana del 14 y 15 de marzo, por lo que toda la plantà estará pasada por agua.