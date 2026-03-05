Cinco magistrados de la sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV decidirán el futuro judicial de Carlos Mazón
Inicialmente la sala para decidir sobre la exposición razonada iba a estar conformada por tres magistrados, pero por la excepcionalidad del asunto se tratará en el pleno de la sala de lo Civil y lo Penal
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Manuel Baeza, ha acordado llevar al Pleno de la Sala de lo Civil y Penal del órgano la resolución sobre la exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón elevada por la magistrada de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana, según acaban de informar fuentes del TSJCV.
Baeza adopta esta decisión en una providencia notificada este jueves a las partes, según el TSJCV, "en aplicación del artículo 6.1 de las normas de reparto de la propia Sala del Alto Tribunal valenciano, que él también preside, atendiendo a la naturaleza del asunto" y dada su relevancia.
De esta manera, serán los cinco magistrados que integran la Sala de lo Civil y Penal los que participarán en la deliberación y el fallo. Así, además de los ya designados previamente -el propio presidente Manuel Baeza, Pía Calderón (ponente) y José Francisco Ceres- se suman al proceso de decisión los magistrados Antonio Ferrer y Vicente Torres.
