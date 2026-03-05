¿'Crowdfunding' en Compromís para pagar la fianza del caso Oltra?

Un sector de Compromís ha solicitado a los tres partidos que conforman la coalición la puesta en marcha de una campaña para recoger dinero y abonar la fianza de 120.000 euros impuesta por el juzgado de instrucción 15 de València a Mónica Oltra y otros 12 cargos de su conselleria, a quienes ha abierto juicio oral por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de la exvicepresidenta.

Compromís pel País Valencià, corriente de Més, señala en un comunicado que la causa es un "caso paradigmático" de lawfare auspiciado por la "derecha y la extrema derecha para destruir políticamente" a Oltra, por lo que reclaman a las cúpulas de los tres partidos (Més, Iniciativa y Verds) activar este 'crowdfunding' entre militantes, simpatizantes y "toda la ciudadanía comprometida con la justicia y la democracia".

En concreto, plantean crear unos "bonos solidarios" de 10 euros con los que contribuir al pago de dicha fianza con el "doble objetivo" de dar apoyo económico a los encausados y, a la vez, "convertir la solidaridad en una respuesta cívica y democrática ante los intentos de utilizar la justicia como arma política".