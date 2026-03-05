Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avisos Aemet ValenciaDulces fallerosJueza danaVuelos internacionalesHorno San NicolásTráfico SegartCastellonense DubáiMurciélagos Safor
instagramlinkedin

VAIVÉN

¿'Crowdfunding' en Compromís para pagar la fianza del caso Oltra?

Imagen de archivo de la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra. EFE/ Manuel Bruque. Sustituye texto

Imagen de archivo de la exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra. EFE/ Manuel Bruque. Sustituye texto / Manuel Bruque / EFE

Redacción Levante-EMV

València

Un sector de Compromís ha solicitado a los tres partidos que conforman la coalición la puesta en marcha de una campaña para recoger dinero y abonar la fianza de 120.000 euros impuesta por el juzgado de instrucción 15 de València a Mónica Oltra y otros 12 cargos de su conselleria, a quienes ha abierto juicio oral por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de la exvicepresidenta.

Compromís pel País Valencià, corriente de Més, señala en un comunicado que la causa es un "caso paradigmático" de lawfare auspiciado por la "derecha y la extrema derecha para destruir políticamente" a Oltra, por lo que reclaman a las cúpulas de los tres partidos (Més, Iniciativa y Verds) activar este 'crowdfunding' entre militantes, simpatizantes y "toda la ciudadanía comprometida con la justicia y la democracia".

Noticias relacionadas

En concreto, plantean crear unos "bonos solidarios" de 10 euros con los que contribuir al pago de dicha fianza con el "doble objetivo" de dar apoyo económico a los encausados y, a la vez, "convertir la solidaridad en una respuesta cívica y democrática ante los intentos de utilizar la justicia como arma política".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
  2. La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
  3. La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
  4. Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas
  5. El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
  6. Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
  7. El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
  8. Aemet anuncia la llegada de la borrasca Regina a la Comunitat Valenciana: vuelven el viento y las precipitaciones

El agua «debe de estar en la agenda política municipal»

El agua «debe de estar en la agenda política municipal»

Grupo Rover, clave para reestablecer las infraestructuras tras la dana

Grupo Rover, clave para reestablecer las infraestructuras tras la dana

Valoriza destaca el papel estratégico de la planta de Hornillos en la gestión de residuos del área metropolitana de València

Valoriza destaca el papel estratégico de la planta de Hornillos en la gestión de residuos del área metropolitana de València

¿'Crowdfunding' en Compromís para pagar la fianza del caso Oltra?

¿'Crowdfunding' en Compromís para pagar la fianza del caso Oltra?

Cinco magistrados, en lugar de tres, de la sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV decidirán el futuro judicial de Carlos Mazón

Cinco magistrados, en lugar de tres, de la sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV decidirán el futuro judicial de Carlos Mazón

STEPV, CCOO y UGT plantan a la Conselleria en la Comisión de la Orden de Plantillas y convocan concentraciones

STEPV, CCOO y UGT plantan a la Conselleria en la Comisión de la Orden de Plantillas y convocan concentraciones

Verds se 'desmarca' de Compromís en las Corts sobre el Pacto Europeo

Verds se 'desmarca' de Compromís en las Corts sobre el Pacto Europeo

La televisión alemana se interesa por una diputada del PPCV

La televisión alemana se interesa por una diputada del PPCV
Tracking Pixel Contents