La directora de Deportes denuncia a la Diputación de Valencia por acoso laboral

La gestión de la plantilla en la Diputación de Valencia sigue salpicada de conflictos. Y no solo en el área de Cultura o el MuVIM, en el ojo del huracán tras los últimos cambios. El malestar llega a otros departamentos, antes incluso de esta última modificación de la relación de puestos de trabajo. A la vicepresidenta y responsable de Recursos Humanos, Reme Mazzolari, se le acumula el trabajo.

La directora de Deportes, con tres décadas de trayectoria en la corporación, ha denunciado por los canales internos de la casa una situación de acoso laboral ejercida por parte de la propia institución. Los hechos comenzaron el verano pasado, según ha podido constatar este diario, cuando la empleada, que ocupa esta plaza de "directora de Deportes" desde 1999, fue reubicada repentinamente en el centro de Bienestar Social, un “traslado forzoso” que le ha impedido desempeñar las “funciones propias” de su puesto. Según explican fuentes sindicales, la funcionaria se encontraba en esos momentos (en concreto desde principios de año de 2024) desempeñando trabajos encaminados a poner en marcha un subcentro de Deportes reconocido en la propia estructura laboral de la plantilla.

De hecho, su puesto de trabajo había sido trasladado a la delegación de la calle Avellanas de València, donde están las instalaciones del diputado que lleva las competencias de Turismo y Deportes. Durante seis meses, hasta principios de 2025, ejerció el puesto de jefa de servicio de Deportes.

Según explican las fuentes consultadas, esta técnico es la única titulada superior licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que hay en una plantilla de más de 1.200 empleados. Su plaza como directora de Deportes tenía entre sus funciones la planificación de las actividades de la institución en materia de deportes; la organización de actividades y eventos; la colaboración confederaciones o asociaciones, o el diseño de los pliegos de ayudas a entidades, entre otras.

La directora ha estado cerca de tres décadas realizando siempre estas funciones en la delegación de deportes y con personal subordinado, bajo dependencia del diputado delegado de la materia, aunque este puesto, fruto de la organización interna, ha estado encuadrado el área de Cultura o de Bienestar Social a lo largo del tiempo.

Curiosamente, el presidente de la diputación, Vicent Mompó, tiene el mismo título académico, y como evidenció desde el inicio del mandato había interés en el actual equipo de gobierno por impulsar este área dentro de la casa, algo que se concretó en la creación de un servicio propio de Deportes, hace ahora dos años. Sin embargo, la único técnico superior ha sido desplazada.

Tras la denuncia a la diputación, se activó a finales del año pasado una comisión con responsables de salud laboral, del área jurídica o del área de Recursos Humanos. Según parece, la afectada habría denunciado que no se le ha permitido realizar su trabajo ya que su nuevo centro, el Servicio de Bienestar Social, no tiene competencias desde que existe un centro específico de Deportes.

También se la ha apartado del resto de la unidad a la que pertenece sin causa aparente, además de dañar su prestigio profesional, añaden fuentes conocedoras de la denuncia.

Aunque la denunciante reclama volver a su puesto, la decisión de la institución ha sido otra: cambiar las funciones del puesto de directora de Deportes, adaptándolas a Bienestar Social.

Noticias relacionadas

Consultados por este diario, fuentes de la Diputación de Valencia señalan que la funcionaria está en Bienestar Social realizando funciones que corresponden a su categoría profesional. La institución, según reconocen, activó el protocolo tras la denuncia, y poniendo en marcha una comisión que ya ha cerrado el expediente.