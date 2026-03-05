Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El juzgado abre juicio oral contra Mónica Oltra tras rechazar la Audiencia de València la decisión de archivo de la Fiscalía y el instructor

La jueza recoge en el auto que la Fiscalía no acusa en esta causa, que sentará en el banquillo a la exvicepresidenta y doce personas más por los presuntos delitos deprevaricación, malversación, contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores a petición de Vox, Gobierna-te y el abogado de la joven que sufrió los abusos

La magistrada sustituta exige una fianza de 120.000 euros a los trece procesados

Mónica Oltra, el día que declaró en la Ciudad de la Justicia.

Mónica Oltra, el día que declaró en la Ciudad de la Justicia. / rober solsona/Europa Press

Laura Ballester

València

El Juzgado de Instrucción 15 de València ha acordado la apertura de juicio oral contra Mónica Oltra y doce cargos más de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y del centro de menores Niño Jesus, después de que la sección cuarta de la Audiencia de València dictara el 24 de febrero un auto en el que ordenaba al juzgado abrir juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat ValencianaMónica Oltra, y otros trece acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella, según el auto dictado por la jueza sustituta, Ana Lillo, al que ha tenido acceso Levante-EMV.

