El agua «debe de estar en la agenda política municipal»

El director general de Global Omnium, Vicente Fajardo, advirtió en el Foro de Municipalismo organizado por Levante-EMV de la necesidad urgente de reforzar la inversión en infraestructuras hídricas y de situar el agua en el centro de la agenda política. «Uno de los medios que necesitamos es comunicar y poder hablar. Yo creo que es fundamental, días como hoy, poder comentarnos», señaló al inicio de su intervención ante alcaldes, concejales y autoridades.

Fajardo quiso ir más allá del debate coyuntural y planteó una reflexión estructural: la sociedad ha normalizado el acceso al agua hasta el punto de invisibilizar su complejidad. «Hemos normalizado que al abrir el grifo el agua sale y el agua se va. Es algo tan normal que lo damos por hecho. No nos imaginamos un día que eso no pasase», afirmó.

Para ilustrar el impacto que tendría una interrupción del suministro, citó un estudio de la Cámara de Valencia según el cual tres días sin agua en la ciudad supondrían pérdidas superiores a 100 millones de euros. «¿Por qué hemos normalizado el agua? Quizás no comunicamos bien», apuntó.

«Con un céntimo compramos cuatro litros de agua. Tenemos agua en casa a cualquier hora y, cuando la usamos, vuelve al río o al mar en condiciones adecuadas. ¿Eso es caro? No es caro»

En su intervención, defendió que el problema no es el precio. Mostrando una moneda de un céntimo, explicó: «Con un céntimo compramos cuatro litros de agua. Tenemos agua en casa a cualquier hora y, cuando la usamos, vuelve al río o al mar en condiciones adecuadas. ¿Eso es caro? No es caro».

Un "gran desconocido"

A su juicio, el verdadero desafío es de conciencia y de prioridad política. «El agua lo necesitan todos y debemos ponerlo fácil. Debe estar en la agenda política de los ayuntamientos», subrayó.

Fajardo ofreció una panorámica del ciclo integral del agua en España, un sistema que calificó de «gran desconocido» para la ciudadanía. El país cuenta con 248.000 kilómetros de redes de abastecimiento, 189.000 kilómetros de alcantarillado y más de 2.200 estaciones depuradoras. Cada año se suministran unos 3.000 hectómetros cúbicos y se depuran más de 4.000.

«El ciclo del agua es mucho más que abrir un grifo», afirmó. En términos de inversión, explicó que el 50 % se destina al abastecimiento, el 12 % al alcantarillado y el 38 % a la depuración.

Tuberías de más de 40 años

Precisamente el alcantarillado, apuntó, es «la parte fea» del sistema, la que menos atención recibe. «Invertimos poco en las tripas del sistema», reconoció, aunque destacó que, pese a su antigüedad, respondió razonablemente bien en situaciones críticas recientes.

Uno de los principales problemas es la antigüedad de las redes. «El 71 % de las tuberías de abastecimiento tiene más de 40 años», explicó. La tasa de renovación es inferior al 2 %, lo que implica que muchas infraestructuras seguirán en servicio durante décadas si no se acelera la inversión.

Vicente Fajardo, en plena intervención. / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

En el caso del alcantarillado, la situación es aún más delicada: más del 57 % supera los 40 años y la renovación anual apenas alcanza el 0,12 %. «Trabajan 24 horas al día, 365 días al año. Eso es mucho tiempo. No puede ser», afirmó.

El director general cifró el déficit de inversión en más de 5.000 millones de euros anuales en el conjunto del país. «Tenemos instalaciones cada vez más viejas, más normativa y un problema de cobertura de costes. Es lo mismo que ya teníamos hace años, pero ahora con más presión climática», advirtió.

Digitalización como respuesta

Frente a este escenario, defendió la digitalización como herramienta clave para mejorar la eficiencia y reducir sobrecostes. «Es lo que nos ha permitido durante estos años mejorar el servicio», sostuvo.

Como ejemplo, citó el incendio de Campanar. Durante doce horas, en plena hora punta, los bomberos utilizaron de forma simultánea el sistema de emergencia. «Si no hubiese sido por la digitalización, no hubiésemos sido capaces de modificar la demanda de toda la ciudad en tiempo real», explicó.

También recordó que el binomio agua-energía es inseparable. «Sin energía no podemos hacer nada», señaló, destacando la necesidad de garantizar la resiliencia del sistema ante cualquier contingencia.

Gobernanza y reconstrucción

Fajardo aludió igualmente a la complejidad administrativa del sector. «Cada parte del agua depende de distintas administraciones», indicó, apuntando que no se trata solo de dinero, sino de coordinación.

En el contexto de la reconstrucción tras la dana, explicó que el sector ha movilizado 230 millones de euros a través del Ministerio. Tras las actuaciones de emergencia, ahora llega el turno de las obras estructurales, especialmente en redes antiguas. «Generaremos molestias, pero son necesarias para evitar problemas mayores», afirmó.

En cuanto al precio, recordó que el coste medio doméstico en España es de 2,23 euros por cada 1.000 litros, por debajo de la media europea. «No es un problema de precio», insistió. «El problema es que no tenemos la presión suficiente para invertir».

Si el agua es uno de los grandes retos del siglo XXI, tenemos que actuar en consecuencia. El agua necesita de todos»

Según datos ministeriales, el rendimiento medio de las redes españolas es del 73 %, es decir, casi uno de cada cinco litros se pierde antes de llegar al destino final. «¿Somos sostenibles en el agua? No del todo», reconoció.

Noticias relacionadas

Para concluir, planteó una disyuntiva simbólica: mantener infraestructuras centenarias o apostar por una «gota digital» con redes modernas y eficientes. «La decisión es de todos. Si el agua es uno de los grandes retos del siglo XXI, tenemos que actuar en consecuencia», señaló. «El agua necesita de todos», concluyó.