Grupo Rover, clave para reestablecer las infraestructuras tras la dana

El presidente de Grupo Rover, Alfredo Rodríguez, defendió durante la segunda jornada del Foro de Municipalismo organizado por Levante-EMV la necesidad de mantener la agilidad administrativa en la fase de reconstrucción tras la dana y reivindicó el papel de la iniciativa privada en la respuesta inmediata a la catástrofe. «Desde el minuto cero recibimos la llamada de que aquí faltaban medios, máquinas para limpiar barro, retirar coches y eliminar toneladas de residuos. Lo primero que vimos fue el drama y el caos», señaló.

Rodríguez explicó que, tras conocer la magnitud de la tragedia, la compañía movilizó recursos propios de obras en marcha, paralizando proyectos de gran envergadura para destinarlos a la emergencia. «Paramos obras de casi 500 millones de euros para poner toda la capacidad al servicio de la zona afectada», afirmó. Según detalló, se desplazaron 19 excavadoras, 23 camiones, 17 bombas de gran capacidad —habitualmente utilizadas en infraestructuras ferroviarias— y 97 operarios especializados.

Además de maquinaria, la empresa ofreció tecnología avanzada. El presidente de Rover subrayó el uso de drones de última generación capaces de generar imágenes de altísima resolución y modelos fotogramétricos del terreno. «En un solo día hacíamos los vuelos y en dos semanas podíamos tener planos detallados de lo que había ocurrido y de lo que había que hacer», indicó. En total, realizaron más de 20.000 fotogramas de alta precisión, levantaron topográficamente más de 1.000 hectáreas —más de diez millones de metros cuadrados— y documentaron 258 kilómetros de barrancos y líneas ferroviarias.

Uno de los encargos más relevantes llegó el 11 de noviembre de 2024, cuando la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio les solicitó la reconstrucción de Valencia Sur, el «corazón del metro». Rodríguez relató que el objetivo político era no solo reponer la infraestructura, sino modernizarla y hacerla más resiliente ante futuras avenidas. «Trabajamos 24 horas al día, siete días a la semana», recordó.

Para minimizar el impacto en los vecinos de la zona cero, se diseñó una estación provisional y un sistema de lanzaderas en autobús, además de habilitar aparcamientos disuasorios. «En tres meses fuimos capaces de reponer el tráfico», aseguró. La inauguración, el 16 de enero, dejó una imagen que el empresario destacó como especialmente significativa: la presencia de una usuaria en silla de ruedas que celebraba la recuperación del servicio. «Si algo tiene la construcción de infraestructuras es la satisfacción de mejorar la vida de la gente, y más aún de las personas con movilidad reducida», expresó.

La compañía también participó en actuaciones de emergencia en puentes y carreteras, en coordinación con la Unidad Militar de Emergencias y el Ejército, instalando estructuras provisionales para restablecer accesos críticos. En el ámbito ferroviario, Rover intervino en la línea de alta velocidad entre Madrid y València, afectada en el entorno del túnel de Chiva. «El agua entró por la boca oeste con una fuerza que arrancó la vía. Era difícil de explicar», relató. Según explicó, en esa cuenca llegó a acumularse hasta un metro de agua. La reposición del servicio de alta velocidad se logró en 14 días, trabajando también sin interrupción.

Otra actuación compleja fue la reconstrucción de un puente del siglo XIX en la línea C-3 de Cercanías, arrasado por la crecida en el barranco del río Grande. Tras los cálculos hidráulicos y geológicos, se optó por una nueva estructura de 136 metros de longitud y dos metros más elevada para aumentar la capacidad de desagüe y evitar futuros colapsos.

En el ámbito marítimo, la división especializada del grupo ejecutó el dragado del puerto pesquero de Cullera, donde la acumulación de lodos había reducido los calados e impedía la actividad. De los 210.000 metros cúbicos extraídos, alrededor de 170.000 se reutilizaron para regenerar playas, según explicó Rodríguez.

También se actuó en el encauzamiento del Magro a su paso por Utiel y en la limpieza de la Albufera de València, donde la acumulación de cañas, plásticos y vehículos había dañado gravemente el ecosistema. «Era una emergencia ambiental además de infraestructural», apuntó.

Superada la fase crítica, Rodríguez centró parte de su intervención en la nueva etapa, marcada por el decreto estatal que destina 1.700 millones de euros a la reconstrucción municipal. El presidente de Rover alertó de que el fin de las adjudicaciones de emergencia y la entrada en procedimientos ordinarios puede ralentizar actuaciones urgentes. «Cuando un alcalde tiene que explicar a una familia que la reparación de un colegio ya no es una emergencia... No me gustaría verme en su lugar», reflexionó.

Noticias relacionadas

Rodríguez cerró su intervención con un reconocimiento a los trabajadores desplazados y a las administraciones públicas y alcaldes que, afirmó, estuvieron «día y noche luchando contra el barro». Y lanzó un mensaje final a los responsables municipales: «No duden en utilizar los mecanismos más ágiles posibles. La capacidad técnica y humana de las empresas valencianas ha sido ejemplar y sería una lástima no poder dar respuesta por culpa de la burocracia».