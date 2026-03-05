Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avisos Aemet ValenciaMascletà suspendidaDulces fallerosSábado lluviosoVuelos internacionalesContenedores AlziraTráfico SegartCastellonense DubáiMurciélagos Safor
instagramlinkedin

Tribunales

La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias

El barranco de Torrent (o de Chiva o del Poyo), a su paso por Paiporta, en una imagen captada la mañana del 30 de octubre de 2024.

El barranco de Torrent (o de Chiva o del Poyo), a su paso por Paiporta, en una imagen captada la mañana del 30 de octubre de 2024. / Miguel Ángel Montesinos

Laura Ballester

València

La sección segunda de la Audiencia de Valencia ha estimado el el recurso de apelación presentado por el ex secretario autonómico de Emergencias investigado en la causa de la dana, Emilio Argüeso, y ordena a la jueza instructora del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias para vigilar los barrancos el 29 de octubre. Se tata de un punto de fricción entre ambos departamentos, porque Emergencias niega que recibiera ese ofrecimiento y desde la Conselleria de Medio Ambiente, a través de su director general del Medio Natural, Luis Gomis, sostienen que hicieron el ofrecimiento por los cauces administrativos habituales.

De esta manera, a petición de Argüeso, la sección segunda de la Audiencia de València insta a la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, a solicitar a la Dgtic (dirección general de Tecnologías de la Información y la Comunicación) para que "informe sobre la trazabilidad de la comunicación relativa al ofrecimiento por parte de la Conselleria de Medio Ambiente de agentes medioambientales a la Avsre (Agencia valenciana de seguridad y respuesta a las emergencias), que dependía de Emilio Argüeso. 

Noticias relacionadas

Los seis magistrados que integran actualmente la sección de la Audiencia estimar el recurso por unanimidad. Y aseguran: "Comparte este Tribunal el criterio del Ministerio Fiscal por cuanto parece evidente en aras al derecho de defensa de Emilio Argüeso el interés en intentar acreditar este último de forma objetiva e indubitada si durante el 29 de octubre de 2024 se le notificó personalmente el ofrecimiento de los agentes medioambientales efectuado desde la dirección general de Medio Natural y Animal. Considerando por tanto la citada diligencia útil y pertinente procede estimar el recurso de apelación, dejando sin efecto el auto apelado, ordenando la práctica del oficio en los términos interesados por la parte apelante".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
  2. La jueza no se cree a la periodista que comió con Mazón en El Ventorro
  3. La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
  4. Educación propone recuperar en las vacaciones de Navidad y Pascua los festivos extra como el 16 de marzo de fallas
  5. El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
  6. Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
  7. El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
  8. Aemet anuncia la llegada de la borrasca Regina a la Comunitat Valenciana: vuelven el viento y las precipitaciones

La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias

La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias

Cinco magistrados de la sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV decidirán el futuro judicial de Carlos Mazón

Cinco magistrados de la sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV decidirán el futuro judicial de Carlos Mazón

Aemet activa un cuádruple aviso en la C. Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros

Aemet activa un cuádruple aviso en la C. Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros

La borrasca Regina deja ya precipitaciones de más de 70 l/m2 en la Safor, la Vall d'Albaida, la Marina y la Costera

La borrasca Regina deja ya precipitaciones de más de 70 l/m2 en la Safor, la Vall d'Albaida, la Marina y la Costera

El juzgado abre juicio oral contra Mónica Oltra tras rechazar la Audiencia de València la decisión de archivo de la Fiscalía y el instructor

El juzgado abre juicio oral contra Mónica Oltra tras rechazar la Audiencia de València la decisión de archivo de la Fiscalía y el instructor

Llíria conmemora el 8M con una campaña de sensibilización sobre los avances y retos en la igualdad de género

Llíria conmemora el 8M con una campaña de sensibilización sobre los avances y retos en la igualdad de género

Riba-roja conmemora el 8 de marzo con un acto en la Plaza del Ayuntamiento y bajo el lema ‘Úniques'

Riba-roja conmemora el 8 de marzo con un acto en la Plaza del Ayuntamiento y bajo el lema ‘Úniques'

Captaban a mujeres víctimas de la guerra de Ucrania para cometer estafas online: hay 12 detenidos en Valencia y Alicante

Tracking Pixel Contents