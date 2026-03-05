La renovación del Consell de Transparencia exhibe los puentes rotos entre bloques

Tras más de cinco años con su mandato caducado, dos cambios de ley y varios mensajes de socorro, el Consell de Transparencia tendrá nuevos consejeros. Las Corts, acuerdo PP-Vox mediante, ha oficializado el nombramiento de Eduardo Ruiz, Vicente Fernández y Sonia Barriga como responsables del órgano consultivo y sustituirán a Ricardo García Macho, Emilia Bolinches y Sofía García, los dos primeros en el cargo desde su creación en 2016.

No obstante, más allá de desbloquear un organismo que no ha dejado de advertir de su anómala y precaria situación, lo traslúcido del nombre y la función del ente deja también ver que los puentes entre izquierda y derecha están totalmente rotos y que las mayorías reforzadas que debían dar garantías a la independencia de las instituciones consultivas son quimeras del pasado, cuando la polarización no era un elemento más con escaño dentro del hemiciclo.

Porque si Ruiz, Fernández y Barriga asumirán su cargo en el Consell de Transparencia es porque PP y Vox cambiaron la ley hace año y medio y han tenido que realizarse hasta dos votaciones en dos plenos anteriores. En concreto, populares y voxistas eliminaron la necesidad de los tres quintos (60 votos) para nombrar a estos consejeros, lo que hubiera necesitado el apoyo de PSPV o Compromís a alguno de los candidatos, habilitando la mayoría absoluta que tiene la derecha "tras sucesivas votaciones", hechas desde diciembre.

Desde entonces el resultado se ha repetido: 51 votos para las propuestas de PP y Vox, 15 para el candidato de Compromís (Ignacio Soler) y una treintena de votos en blanco, correspondiente a los socialistas. La actitud de ambas formaciones de la izquierda ha sido dispar en este sentido, y mientras los valencianistas han planteado un nombre y han reclamado negociar a Llorca, pudiendo haberse acordado un miembro para cada formación; los socialistas retiraron sus propuestas y se han quedado al margen.

Las dos estrategias han acabado, sin embargo, en el mismo resultado como si Abba hubiera hecho la letra del guion: el ganador se lo queda todo. Supone el primer naufragio del llamamiento al acuerdo lanzado por Juanfran Pérez Llorca en su llegada al Palau de la Generalitat hace menos de cien días. "Por sus hechos los conocerás", replicaban en la bancada de la izquierda ante la elección de los miembros de este organismo propuestos por PP y Vox.

Ex cargos de Cs y Vox

Porque los tres elegidos son los planteados por populares y voxistas. Los primeros han propuesto a Fernández, exdiputado de Ciudadanos que dejó la formación a mitad de legislatura, pero mantuvo su acta votando casi siempre con los populares, y a Barriga, profesora de la Universitat de València. Ruiz, por su parte, es el nombre planteado por los voxistas. La formación no ha tenido que buscar mucho, sino que han tirado de gente de la casa: ha sido diputado de la formación por Alicante y forma parte del comité de garantías que decidirá la expulsión de Ortega Smith.

La elección de PP y Vox de los miembros de este Consell de Transparencia repite el esquema del consejo de administración de À Punt elegido hace un año, con Carlos Mazón todavía al frente del Ejecutivo autonómico, y aleja la posibilidad a corto plazo de renovar organismos estatutarios como el Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Comptes o el Consell Valencià de Cultura para los que sí que se necesita, al menos, la participación de uno de los grupos de la izquierda.