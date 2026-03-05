STEPV, CCOO y UGT plantan a la Conselleria en la Comisión de la Orden de Plantillas y convocan concentraciones

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han decidido no presentarse a la reunión de este jueves de la Comisión de seguimiento de la Orden de Plantillas. La convocaba la Conselleria de Educación pero, aseguran estos sindicatos, no para abordar un aumento de personal o al menos “un freno a los recortes de plantilla, sobre todo en Formación Profesional”, sino para negociar las instrucciones de inicio del curso próximo. Estas instrucciones dependen precisamente de la Orden de Plantillas que Educación había prometido negociar, y los tres sindicatos han interpretado que asistir sería “avalar” la norma que rechazan. La Conselleria considera que su plante “supone una renuncia a defender los intereses del profesorado al que dicen representar”, y los tres sindicatos ausentes han convocado concentraciones a las puertas de los centros educativos el 12 y 24 de marzo.

La Orden de Plantillas

La Orden de Plantillas es la norma que regula el personal docente en cada centro educativo. La actual está en vigor desde junio de 2025, aunque Conselleria prometió negociar modificaciones con los sindicatos. La decisión, en junio, de negociar una nueva orden de plantillas de profesores llegó en plena polémica por el rechazo de la actual Conselleria a acatar el acuerdo de plantillas firmado por el Botànic en 2023.

Los sindicatos denunciaron a Educación y ganaron: el TSJ dictó unas medidas cautelares en septiembre del año pasado que obligaban al entonces conseller José Antonio Rovira a contratar a los 1.900 docentes de secundaria que faltaban. Pero, en lugar de acatar esa norma anterior, Conselleria elaboró su propia Orden de Plantillas. Según el STEPV, esa nueva norma supone un recorte en profesorado, sobre todo en Formación Profesional, de entre 700 y 1.000 docentes. Aseguran que Conselleria se abrió a negociar para evitar esos recortes de personal, pero esa promesa no se ha concretado.

Por eso, cuando han sido convocados a la Comisión de Seguimiento de la Orden de Plantillas, pero para tratar sobre las instrucciones de inicio de curso, STEPV, CCOO y UGT han decidido no acudir, al entender que negociar en ese marco supondría avalar la orden que pretenden que se negocie y modificar.

Conselleria afea el plantón de tres sindicatos

Desde la Conselleria han informado en un comunicado que la reunión se ha celebrado con la participación de las organizaciones sindicales ANPE y CSIF y la ausencia de las otras tres. “Una ausencia que nos ha sorprendido porque los propios sindicatos reclamaron poder participar en un órgano de diálogo y su actitud supone una renuncia a defender los intereses del profesorado al que dicen representar”, ha denunciado Pablo Ortega, director general de Personal Docente. “La comisión de seguimiento es una herramienta clara de apertura al diálogo y adaptación del sistema a las circunstancias sobrevenidas de cada curso escolar y cabe recordar que la orden ha permitido incrementar en más de 5.000 el número de docentes durante la actual legislatura”, destacan.

Aseguran, además, desde Educación, que ANPE y CSIF han hecho diversas propuestas, algunas de las cuales se han aceptado. Entre ellas, detallan, “el incremento de recursos en los casos en los que se produzca un aumento de la ratio y la dotación con recursos adicionales a los centros de acción sindical”. Pero desde CSIF han manifestado su extrañeza. Sobre la mayor dotación de recursos cuando haya más ratios, dicen que “faltaría más”. La idea, dicen, es reducir las ratios, es decir, el número de alumnos por profesor. Las mejoras que la Conselleria indica en el comunicado “no tapan todas las demandas que estamos trasladando, no son una mejora sustancial”, indican fuentes del CSIF.

Imagen de archivo de una protesta de los sindicatos ante la Conselleria de Educación / Redacción Levante

Las reivindicaciones de CSIF y ANPE

Este sindicato sí asegura que ha acudido a la Comisión con un listado de reivindicaciones, que resumen en una frase: “sobrerratios, falta de plantillas y falta de recursos para la inclusión”. Han reclamado en la reunión mayor dotación horaria para equipos directivos, la reducción del exceso de horas lectivas en Secundaria, Bachiller y FP y la reducción horaria para mayores de 55 años, para que pueda contratarse nuevo personal en su lugar.

Desde ANPE, el otro sindicato presente en la negociación, han exigido para todos los centros educativos más recursos personales para inclusión y organización, la revisión dinámica de las dotaciones de personal para atender adecuadamente las matrículas sobrevenidas y la regulación expresa para la reducción de jornada lectiva para personal mayor de 55 años.

Concentraciones el 12 y el 24 de marzo

Y entre los que no han asistido, desde el STEPV, UGT y CCOO denuncian que “la reversión de los recortes en el orden de plantillas es uno de los puntos de la plataforma reivindicativa que se supone que debe comenzar a negociarse en marzo”. “Al convocarnos antes a la reunión sobre las instrucciones del próximo curso queda claro que la Conselleria no tiene ninguna voluntad de negociar la reversión de los recortes de plantillas”, indican.

Noticias relacionadas

Por eso, los sindicatos han acordado convocar nuevas concentraciones en los centros educativos los próximos 12 de marzo y 24 de marzo, como previa a la huelga educativa del 31 de marzo, para exigir la negociación de mejoras laborales.