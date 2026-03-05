El 23 % del tejido productivo de la Comunitat Valenciana depende del empleo de las personas migrantes

Los trabajadores migrantes son clave para el tejido productivo de la Comunitat Valenciana. Así lo afirma el informe de 2025 'La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas migratorias' del Consejo Económico y Social (CES), que remarca la importancia que la población de origen extranjera tiene en el empleo.

"Resulta relevante identificar aquellos en los que la población activa de origen extranjero tiene un peso mayor sobre el total y en los que el tejido productivo depende en mayor medida del empleo de personas trabajadoras de origen migrante. En este caso, el mayor peso (del 23,3 %) se encuentra en Islas Baleares, seguida de Cataluña, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid, que ya concentran una parte importante de las personas trabajadoras en términos absolutos", explica el informe.

Es más, la mayor presencia de personas migrantes está contribuyendo de manera decisiva a la expansión de la economía valenciana y nacional de los últimos tiempos. Tanto que, en los últimos tres años, la mitad de los nuevos afiliados a la Seguridad Social registrados en la autonomía procedían de fuera de la Comunitat Valenciana, siendo aquellos llegados del exterior de la Unión Europea los principales argumentos de este impulso.

Según las regiones de procedencia disponibles en la EPA, 4 de cada 10 personas activas de origen migrante en España proceden de América Latina. Y es que el idioma es fundamental a la hora de iniciar el proceso migratorio a Europa y elegir España como destino. "Ello representa 10 puntos porcentuales más que en 2018 y refleja una recuperación vigorosa de los flujos procedentes de esa región tras los retornos provocados por la crisis financiera", remarca el informe. Y es que tras la crisis inmobiliaria de 2008, la falta de trabajo provocó que, hasta 2012, el saldo migratorio fuera negativo es decir, tanto en la Comunitat Valenciana como a nivel nacional, se fueron más extranjeros de los que llegaron.

Por edad y sexo

El informe destaca que la distribución de la población activa de origen migrante según su edad revela que las personas trabajadoras latinas son más numerosas en los tramos más jóvenes (hasta los 34 años), mientras que la procedente de la Unión Europea adquiere más peso según avanzan los tramos de edad. Por su parte, la población extracomunitaria presenta una distribución singular, al concentrarse tanto en los intervalos más jóvenes como los de más edad. La distribución por sexo, por su parte, muestra que las mujeres latinas representan una proporción mayor sobre el total de mujeres extranjeras participantes en el empleo (casi 5 puntos por encima del peso que suponen ellos), mientras que, entre las personas procedentes del resto del mundo, el peso de los hombres es 10 puntos mayor).

De esta forma, el peso de las personas de origen migrante en la población activa alcanza el 21,3 % del total en 2024 (casi 6 puntos más que en 2018), y el 20,2 % en el empleo (12,6 puntos más que hace seis años). El peso es mayor en las edades centrales (25-44), y "se reduce notablemente a partir de los 55 años, pero cabe señalar que incluso en este último caso tanto el peso de la participación como el empleo de las personas de origen migrante superan netamente el porcentaje de este grupo entre la población en edad de trabajar".

Mayores dificultades para acceder al empleo

Asimismo, cabe destacar "el ascenso significativo del peso de la población trabajadora de origen migrante en el total de personas desempleadas, casi 8 puntos más que en 2018". "Este mayor volumen, alimentado también, como luego se verá, por las mayores dificultades relativas de este grupo en su relación con el empleo, justifica la priorización de las personas de origen migrante en las políticas y acciones de promoción de la empleabilidad", explica el informe.

Por sexo, las mujeres de origen migrante han alcanzado un peso en el mercado laboral ligeramente superior al de los hombres, tanto en términos de actividad (22 %) como de empleo (20,9%). Sin embargo, también suponen un peso más elevado de la población desempleada (30 % sobre el total, lo que supone 8 décimas más)