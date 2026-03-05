La televisión alemana se interesa por una diputada del PPCV

Difícilmente alguien en las Corts sepa pronunciar 'Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland', el nombre del consorcio de radiodifusoras públicas alemanas, pero la también conocida (y más sencillo de decir y memorizar) ARD ha sido testigo este jueves del pleno del parlamento valenciano. Y lo ha hecho por una diputada del PPCV: Mar Galcerán, de quien están grabando un reportaje para emitir el próximo día 21, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down.

Galcerán se ha hecho conocida en el mundo por ser la primera diputada con Down, un hecho que le llevará a salir en las pantallas alemanas igual que lo hizo en Japón a través de la agencia de noticias Kyodo News en marzo de 2024. Según explican fuentes del PPCV, el equipo de grabación llegó el miércoles, le grabaron en la Falla Paseo Alameda-Avenida de Francia en el ensayo de las jotas falleras, han registrado su intervención a la consellera de Servicios Sociales, Elena Albalat, y está previsto que entrevisten a su familia y le graben entrenando para el maratón.