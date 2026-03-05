La Universidad Católica de València celebrará el 29 de abril el foro "Ante los retos de la pobreza y hambre: Inteligencia artificial, antropología y ética"

José Luis Sánchez García, director de la Cátedra de la Caridad Santo Tomás de Villanueva de la Universidad Católica de València (UCV), ha anunciado este miércoles el foro "Ante los retos de la pobreza y hambre: Inteligencia artificial, antropología y ética", que se celebrará el próximo 29 de abril y en el que la Línea de Investigación Pobreza y Hambre de la universidad presentará los trabajos de investigación realizados a través de sus diferentes comisiones.

Este foro pretende ser un encuentro académico dedicado a la reflexión, el análisis y el diálogo sobre los grandes retos del siglo XXI, analizando el impacto de la Inteligencia Artificial frente a realidades como la pobreza, la marginalización y el hambre. El evento quiere destacar también la labor esencial de la educación ante el progreso tecnológico y las desigualdades, además de resaltar una mirada ética y comprometida con la dignidad humana.

Antropología e Inteligencia Artificial, la capacidad crítica de los universitarios ante desafíos tales como la pobreza y el hambre y la doctrina social de la Iglesia ante la IA son varios de los temas de actualidad que se abordarán en el foro. La jornada tendrá lugar el próximo 29 de abril de 9:00 a 14:00 horas en la sede de San Juan y San Vicente de la Universidad Católica de València y en ella participarán destacados ponentes de la institución, entre ellos el Dr. José Luis Sánchez García, así como el Dr. Vicente Cloquell Ballester, profesor titular de la Universitat Politècnica de València y miembro del Centro de Investigación en Acuicultura y Medio Ambiente.

"La inteligencia artificial puede convertirse en un instrumento de justicia, solidaridad y progreso humano, o en un mecanismo de control y concentración de poder", ha manifestado Sánchez García, siguiendo el mensaje del Papa León XIV, que llama a una IA centrada en la dignidad humana y sustentada con una sólida formación ética y cultural, alertando también sobre la pérdida del pensamiento crítico. "Solo mediante una acción conjunta y responsable será posible construir una IA inclusiva, justa y verdaderamente al servicio de todos", ha concluido el director de la Cátedra de la Caridad.

La Cátedra de la Caridad «Santo Tomás de Villanueva» de la Universidad Católica de Valencia lleva a cabo una investigación permanente a través de la línea "Pobreza y Hambre". Reúne a más de 50 investigadores y colaboradores y su labor científica multidisciplinar tiene como pilares la denuncia de la pobreza, el hambre y la destrucción de alimentos y la propuesta de soluciones sostenibles que contribuyan a la erradicación de estas desigualdades.