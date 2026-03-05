Universidades reprende a la Generalitat y la UCV por el TFM de las terapias de conversión sexual

Advertencia del Gobierno central a la Generalitat y la Universidad Católica de Valencia a cuenta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) “Adicción Sexual: Origen, desarrollo, efectos y terapia de un fruto de la Revolución Sexual”. El Ministerio de Ciencia y Universidades ha solicitado a las dos instituciones "información" sobre el TFM a la vista de que la temática tratada pudiera "no ser académica", pudiera "no tener respaldo científico" y, además pudiera "no respetar los valores democráticos imperantes en la sociedad española".

Lo ha hecho el departamento que encabeza Diana Morant vía carta tanto al rector de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, José Manuel Pagán, como a la secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat, Esther Gómez. Tal y como publicó Levante-EMV, este trabajo validaría la homofobia bajo una apariencia de rigor clínico e incluso propone el uso de tratamientos farmacológicos frente a lo que su autor considera una "conducta sexual desordenada".

Según los documentos a los que ha tenido acceso Levante-EMV, el Ministerio de Ciencia ha expresado tanto a la Católica como a la Generalitat que ha tenido "conocimiento de que en su momento se presentó" un Trabajo de Fin de Máster (fue en el año 2012) "que obtuvo por el tribunal que lo enjuició la aprobación, y que pretendidamente defendía las terapias de conversión sexual". Esto se dio dentro de una asignatura obligatoria (la del TFM) del Máster Universitario en Ciencias del Matrimonio y la Familia, "un título universitario de carácter oficial".

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, en una imagen de archivo / Gustavo Valiente/ Europa Press

Las dos cartas enviadas por el departamento que encabeza Morant son prácticamente idénticas, cambiando solo la referencia de ser la institución que "usted dirige", cuando se dirige al rector, o "cuya sede se encuentra en la Comunitat Valenciana", cuando se dirige a la alto cargo del Consell. Son las dos instituciones a las que el ministerio considera responsables de esta publicación dada esta oficialidad: tanto la Católica por ser la universidad que cursó el citado máster y analizó el trabajo presentado por uno de sus alumnos como por parte de la Generalitat al ser un centro que, pese a ser privado, se encuentra ubicado en la Comunitat Valenciana.

"Rigor académico"

Ante esta oficialidad, el departamento que encabeza Morant recuerda que ese máster y todas sus asignaturas "deben estar articulado desde el rigor académico del proyecto formativo que implica una enseñanza universitaria", teniendo como referente los principios y valores democráticos y el respeto a los derechos humanos y derechos fundamentales, así como, el respeto al principio de igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

"Es por ello (añade la carta a la que ha tenido acceso este periódico) por lo que solicito información sobre si efectivamente en esa titulación se han presentado, y superado la evaluación en su caso, Trabajos de Fin de Máster con temáticas que pudieran no ser académicas, pudieran no tener respaldo científico y que pudieran no respetan los valores democráticos imperantes en la sociedad española", señala la misiva como advertencia tanto a la Católica como a la Generalitat, al ser esta una universidad radicada en la Comunitat Valenciana.

"Libertad académica"

Tras la publicación de la información por parte de Levante-EMV este fin de semana, la Universidad Católica de Valencia aseguró que el trabajo mencionado "corresponde a un TFM elaborado por un estudiante en 2012, en un entorno de pluralidad y libertad académica", algo que, sin embargo, no le impide al ministerio reclamar esa información: todas las asignaturas del plan de estudios "deben estructurase bajo los principios del rigor y solidez académica y los valores democráticos. Y estos lógicamente deben orientar la libertad de cátedra del o la docente".

Noticias relacionadas

Ni la del ministerio ni la de la Católica son las únicas reacciones a la noticia publicada por este periódico. La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales y la organización Lambda han solicitado a la Fiscalía que investigue el máster en cuestión por entender que puede tratarse de un delito de odio.