Verds se 'desmarca' de Compromís en las Corts sobre el Pacto Europeo

Las Corts se ha pronunciado este jueves en contra del Pacto Verde Europeo reclamando al Consell "eliminar todas sus políticas climáticas" de la Comunitat Valenciana. La moción la ha presentado Vox y la ha apoyado el PP frente al rechazo de la izquierda. ¿Toda? No, toda no. Dos diputados de Compromís se han desmarcado de la posición de su grupo: Paula Espinosa y Juan Bordera, curiosamente, los dos representantes de Verds, el partido ecologista dentro de la coalición, en la cámara autonómica.

Claro que el desmarque no ha sido algo político ni una brecha interna de Compromís en un asunto troncal en la política comunitaria, sino basado en el elemento más humano posible: un error. De hecho, Espinosa y Bordera se han equivocado cada uno a su manera y mientras la primera, coportavoz de Verds, ha apoyado la resolución de los voxistas, a Bordera no se le ha computado el voto, quedando fuera del recuento. Oír la referencia a 'verde' a la hora de votar parece ser que les ha confundido, sobre todo a Espinosa, que reivindica no haberse equivocado hasta ahora.