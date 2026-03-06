Casi 9 de 10 enfermeras valencianas tiene problemas de salud mental por no poder conciliar

Las enfermeras y fisioterapeutas de la sanidad pública de la Comunitat Valenciana encuentra problemas para conciliar su vida laboral con la familiar y eso repercute, directamente, en su salud física y mental. Tanto es así que el 87 % de ellas reporta problemas de salud "moderados o graves" en una encuesta realizada por Satse y respondida por 1.249 personas, que han presentado con motivo del 8M. La iniciativa evidencia las dificultades para compaginar ambos ámbitos, en una profesión tremendamente feminizada y con un organigrama de turnos de 12 horas y guardias.

Otras conclusiones importantes del informe es que el 61 % de las profesionales se ha planteado en varias ocasiones cambiar de ámbito profesional y que el 13,85 % ha renunciado a promocionar en su trabajo por cuestiones relacionadas con el familiar; por ejemplo, cuidar a hijos u otro tipo de familiares. Y es que la encuesta también refleja que el 85 % de las enfermeras tienen personas a su cargo.

"Los datos son altamente preocupantes -, explica la secretaria de Organización de Satse y responsable de Igualdad, Eguzkiñe Basterretxea- porque nosotras tenemos que estar permanentemente alerta, cuando suena una alerta, cuando suena una alarma". Y el turno rotatorio en un servicio 24/7, les hace trabajar en fines de semana, festivos y por las noches, lo que implica desatender otros ámbitos de su vida personal. "Es muy difícil tener continuidad en cualquier actividad -, añade- porque la turnicidad lo dificulta, así como mantener una vida social con fines de semana libres. Es casi imposible".

Principales problemas

Las condiciones laborales causantes de este desánimo son diversos. Un 96 % apunta a la falta de personal en los centros -tanto en hospitales como en centros de salud- porque, como explica Basterretxea, casi "nunca se sustituyen las bajas o se refuerza en vacaciones"; el 91 % a los cambios de turno imprevistos; el 88 % al trabajo en fines de semana o durante festivos; el 78 % a la falta de antelación con el que conocen los cuadrantes de trabajo porque un 15 % no sabe su horario para la semana siguiente y un 44 % no recibe la planificación antes de 30 días; y el 82 % a los turnos nocturnos. Uno de los problemas del siglo XXI es la interrupción de su derecho a la desconexión. "En cualquier momento, nos envían mensajes por WhatsApp, fuera de nuestro horario para consultar una duda o para pedir incorporarnos en un turno no previsto, lo que supone una vulneración de nuestro derecho al descanso", explica la representante de Satse.

Ante esta situación y para poder conciliar, el 31 % ha pedido un cambio de puesto y el 28,7 % ha solicitado una reducción de jornada y un 21,8 % una excedencia, lo que repercute claramente en su economía. La mitad de las 1.200 respuestas indicia que conciliar les afecta "mucho".

Demandas

La gravedad de los resultados de la encuesta lleva a pedir soluciones. Principalmente, Satse demanda "una conciliación real con un plan específico que ya es obligatorio en el nuevo Estatuto Marco". Pero, a nivel autonómico, reclaman un respeto a los permisos, ya que a veces "se ponen en duda los derechos por parte de los cargos intermedios"; una menor imprevisibilidad y una organización de turnos con anticipación. "Lo ideal sería que, al empezar el año, tuviéramos las planillas de trabajo -, comenta Basterretxea-. Entendemos que se pueden dar cambios puntuales, deberían ser los menos posibles, pero eso permitiría tener tiempo suficiente para poder organizar un poquito nuestra vida personal".