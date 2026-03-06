🔥 Aemet confirma lo que nadie quiere oír en Valencia: Las Fallas 2026 estarán pasadas por agua

Con la vista puesta en el cielo. Así viven los valencianos, y sobre todo los falleros, desde que empezó marzo, el mes de las Fallas de Valencia y del inicio de la primavera y que, en este 2026, ha empezado pasado por agua.

El jueves 5 de marzo, la borrasca Regina y las lluvias que dejó sobre el 'Cap i Casal' obligaron a suspender la mascletà programada para ese día y hoy, viernes 6 de marzo, los avisos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) siguen sin dar tregua, igual que las nubes, que ya han descargado con intensidad esta mañana de viernes sobre la ciudad.

En algunos puntos de la Comunitat Valenciana se han recogido más de 60 litros por metro cuadrado en apenas unas horas y la amenaza persiste. De hecho, la Aemet mantiene en aviso amarillo por lluvias a las tres provincias: Valencia, Alicante y Castellón, donde de momento se está recogiendo más agua.

El tiempo en las Fallas de València 2026

La mala noticia es que, pese a que en las próximas horas el tiempo en Valencia parece que va a dar una pequeña tregua, todo parece indicar que otra borrasca va a hacer acto de aparición y con ella persistirán las lluvias.

La gran pregunta en estas circunstancias parece clara: ¿Qué pasará con las Fallas de Valencia 2026? ¿Afectarán las precipitaciones a los actos programados y habrá suspensiones como la decretada el jueves en la mascletà?

Pues la respuesta más segura es que las precipitaciones van a obligar al menos a los valencianos a estar más que pendientes del tiempo y de la predicción de la Aemet para los próximos días. De hecho, el pronóstico elaborado por este organismo para este fin de semana y la mayoría de la semana próxima es, cuanto menos, desolador.

Y es que la Aemet anuncia lluvias y tormentas para las jornadas que están por venir de aquí al jueves 12 de marzo, fecha en la que los monumentos ya tendrán prácticamente tomadas las calles de València ciudad y de decenas de municipios de la provincia.

No obstante, también se vaticina algún ratito de sol, aunque será escaso. En principio está prevista una ligera tregua para este próximo lunes, 9 de marzo, que podría comenzar incluso el día de antes, el domingo 8 de marzo. En el 'Cap i Casal' se espera la tarde del 8M un cielo dominado por las nubes pero en el que ya empezará a asomar el sol; a la mañana siguiente, la del lunes, la nubosidad continuará pero estará mucho más claro, hasta el punto de que casi desaparecerá la amenaza de lluvia.

Vuelven las precipitaciones a la ciudad

Lamentablemente, esta bonanza será poco más que un espejismo, ya que por la tarde la Aemet prevé que crezcan de nuevo las nubes y las precipitaciones regresen al horizonte de la ciudad, donde habrá un 65% de probabilidades de lluvia.

Previsión del tiempo en València ciudad en los próximos días: la lluvia amenaza con deslucir las Fallas 2026, según el pronóstico de la Aemet. / Aemet

El martes 10 de marzo, las precipitaciones estarán aseguradas (la Aemet anuncia un 100% de probabilidades de que se registren chubascos) y las jornadas siguientes serán muy similares. El jueves 12 el episodio de lluvias parece empezar a remitir en la ciudad de València, pero la incertidumbre aún es elevada, por lo que habrá que esperar y permanecer atentos a las actualizaciones que la Aemet realice del tiempo en los días que están por venir en las Fallas de Valencia 2026.