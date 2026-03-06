Ainhoa Moll sitúa al municipalismo en el centro del debate público

La directora editorial de Prensa Ibérica, Ainhoa Moll, inauguró el IV Foro del Municipalismo, un encuentro que, tras tres ediciones previas, se ha consolidado como un espacio «necesario» para reflexionar sobre la gestión local en la provincia de Valencia.

Moll subrayó que el municipalismo es, probablemente, el nivel institucional donde las decisiones tienen un impacto «más inmediato y más visible» en la ciudadanía. «Las decisiones municipales no son abstractas», afirmó, al recordar que afectan de forma directa al acceso a la vivienda, a la movilidad diaria, a la actividad económica y al mantenimiento de los servicios esenciales. En definitiva, dijo, configuran el entorno en el que viven las personas.

Desde la experiencia de los medios del grupo, señaló que esa dimensión tangible de la gestión local se comprueba cada día. La provincia de Valencia, añadió, presenta una realidad «diversa y compleja», lo que obliga a pensar las políticas públicas desde la especificidad y no desde planteamientos generales. Por ello, explicó, el foro pone el foco en la gestión: en cómo los planes se traducen en actuaciones concretas, cómo se coordinan administraciones con competencias compartidas y cómo se sostiene la prestación de servicios en contextos presupuestarios exigentes.

Ainhoa Moll, junto a Ricardo Gavaldón y a Joan-Carles Martí. / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

La directora editorial incidió en que vivienda, movilidad, desarrollo local e industria no pueden abordarse como ámbitos aislados, ya que forman parte de un mismo sistema territorial y requieren enfoques integrados, estables y técnicamente sólidos. En ese sentido, citó la reconstrucción tras la dana como ejemplo de la complejidad que afrontan las administraciones locales.

Escuchar a quienes han estado en primera línea permite, a su juicio, abordar la reconstrucción con una perspectiva «más comprensiva y menos superficial»

Más allá de la urgencia inicial, señaló, estos procesos plantean cuestiones de planificación, financiación, coordinación interadministrativa y resiliencia pública. Escuchar a quienes han estado en primera línea permite, a su juicio, abordar la reconstrucción con una perspectiva «más comprensiva y menos superficial».

En un contexto político donde con frecuencia predominan los marcos simplificados, Moll defendió que el ámbito local introduce matices porque gestionar obliga a priorizar, negociar y asumir responsabilidades, lo que aporta una dimensión más realista a la acción pública. Finalmente, reivindicó el papel de Levante-EMV no solo como informador de la gestión municipal, sino como impulsor de un espacio de análisis y contraste, donde se pueda debatir con rigor y voluntad de entendimiento.