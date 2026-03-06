El alcalde de Almussafes rompe con el PSPV tras su expulsión y anuncia nuevo partido: "El PSPV se va a quedar sin representación"

"A partir de ahora somos libres". El alcalde de Almussafes, Toni González, expulsado esta tarde del PSPV-PSOE por su trato a las denunciantes por el presunto acoso laboral y sexual, ha tardado pocos minutos en anunciar un nuevo partido. "Tenemos decidido desde hace un par de semanas presentar otra candidatura". "El partido está muy unido. Todos tendremos que actuar en consecuencia, crear un nuevo partido. Si querían una escisión, que se pueda perder el diputado en la Ribera Baja [en la Diputación de Valencia], adelante". Y advierte: "El PSPV se va a quedar sin representación".

El primer edil de Almussafes, expulsado por la secretaria de Organización del PSOE tras varias semanas cargando contra el partido en el contexto de su expediente por el presunto acoso, ya da por hecho que en mayo de 2027 se presentará a las elecciones municipales a través de otras siglas; reta al PSPV a que presente una candidatura en Almussafes ("Que vengan aquí") y no descarta incluso tratar de que sus votos sumen también para una candidatura que se presente a las autonómicas, como la Unión Municipalista. Es decir, el 'pack' de escisión completo, invocando sin nombrarlo el fantasma de Ens Uneix y de Jorge Rodríguez, que arrasó en Ontinyent a los socialistas tras salir de la disciplina del PSPV y que en 2023 dejó al partido sin la Diputación de Valencia al lograr el diputado provincial de la Vall d'Albaida.

Pocos minutos después de conocer su expulsión a través de la prensa, González recuerda que el partido en su municipio "está muy unido" en torno a él. Critica los movimientos de los últimos días de la gestora designada por el PSPV para tratar de que los concejales y la agrupación se desmarcaran del alcalde señalado. González recuerdan los comunicados y reuniones de adhesión de todo el grupo municipal y de la mayoría de militantes. "Firmaron un comunicado contundente contra Diana Morant [secretaria general del PSPV] y Vicent Mascarell [secretario de Organización del PSPV] para que me pidan perdon por llamarme 'putero'", recuerda el alcalde ya expulsado.

González no se ahorra calificativos contra la cúpula del PSPV, y reivindica también que ha ido a la Justicia a denunciar a sus denunciantes. "Tardaré dos años en tener la razón y mientras tanto seguiremos en política", concluye.