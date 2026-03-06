Los alcaldes de l’Hort Sud reclaman "más coordinación" y "más formación en emergencias"

Un año y cuatro meses después de la dana que golpeó con dureza a l’Horta Sud y a otros municipios valencianos, la reconstrucción avanza, pero lo hace a ritmos desiguales y bajo una sensación compartida: la lentitud administrativa y la necesidad de una planificación metropolitana real. Esa fue una de las conclusiones de la primera mesa del IV Foro del Municipalismo organizado por Levante-EMV, moderada por la subdirectora del diario, Isabel Olmos, y en la que participaron los alcaldes de Sedaví, Catarroja, Paiporta, Utiel y Aldaia.

José Francisco Cabanes, alcalde de Sedaví y presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, recordó la situación límite de los primeros días. «Sedaví no tenía ayuntamiento. Era imposible sentarse en una mesa», explicó. Subrayó que los daños fueron muy distintos según el municipio y que ningún alcalde podía ir más rápido en aquel momento. Ahora, añadió, además de las infraestructuras municipales, se trabaja en aquellas que no dependen directamente de los consistorios.

Desde Catarroja, Lorena Silvent defendió que el municipio ha entrado en «una nueva normalidad». Se han recuperado servicios públicos y parte del tejido empresarial y comercial, pero el reto ahora es planificar el modelo de ciudad. «Necesitamos coordinación y una cultura del riesgo», señaló, apostando por la formación en autoprotección y por implicar a la ciudadanía en ese proceso pedagógico.

El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, cifró en un 50 % el nivel de recuperación de las infraestructuras. Destacó el avance de la pasarela principal del municipio y, sobre todo, el plan integral del agua, ya aprobado, que supondrá más de 52 millones de euros financiados por el Ministerio para la Transición Ecológica para renovar colectores, redes y el pozo municipal. «Tendremos que abrir 25 kilómetros de calles», advirtió, en un proceso que contará con apoyo de Tragsa. Sin embargo, aún quedan pendientes grandes equipamientos como el polideportivo o el auditorio. «El tiempo no debe ser un enemigo, sino un aliado», defendió, apelando a la paciencia para construir un municipio más resiliente.

En Utiel, Ricardo Gabaldón describió una realidad partida en dos: la zona alta, más cercana a la normalidad, y el entorno del río Magro, donde el desbordamiento dejó seis víctimas mortales y un barrio que todavía carece de suministro eléctrico estable. «Veo el vaso medio lleno porque así lo queremos ver», afirmó, aunque reconoció que aún no se acostumbra a la lentitud de la administración pública. Entre las actuaciones, destacó el trabajo sobre el cauce y la modificación del puente que actuó como presa.

Guillermo Luján, alcalde de Aldaia, puso cifras al impacto económico: de los 280 millones de euros movilizados por el Consell, 40 corresponden a su municipio. Gestionar tal volumen de expedientes «es muy difícil para un ayuntamiento», afirmó, y reclamó mayor agilidad en los procesos europeos. «Seguramente seremos los últimos en recuperar plenamente el espacio público», auguró.

En la segunda parte del debate, centrada en las políticas para unir la comarca, Cabanes recordó la soledad institucional de los primeros días y defendió reforzar la formación en emergencias como una de las lecciones aprendidas tras la dana, incluso con la creación de un ciclo específico para técnicos municipales que permita a los ayuntamientos contar con personal especializado y mejor preparado ante futuras crisis.

Silvent reclamó medidas extraordinarias que aporten más agilidad administrativa en esta fase de reconstrucción y valoró la comisión mixta como un instrumento útil para coordinar actuaciones y desbloquear soluciones. Císcar pidió continuidad en los programas en marcha y estabilidad en los recursos, para evitar que los avances se diluyan con el paso del tiempo, mientras Gabaldón subrayó la sensación de mayor aislamiento que sufren los municipios alejados de València y la necesidad de que la cooperación institucional tenga también en cuenta esa realidad territorial.

La confianza, eje central

La recuperación de la confianza ciudadana atravesó el tramo final del debate. Luján defendió que proyectos como el del barranco de la Saleta son clave para reducir el miedo cuando llueve y reclamó un mando único en emergencias que evite respuestas fragmentadas. Cabanes insistió en que el área metropolitana es «indispensable» para abordar de forma conjunta movilidad, vivienda e infraestructuras hidráulicas, y alertó también del impacto silencioso en la salud mental de muchos vecinos que vivieron situaciones extremas. Los alcaldes coincidieron en que, además de ejecutar obras, es necesario reforzar la formación, los simulacros y la coordinación institucional para que la ciudadanía perciba que el sistema funciona. El reto, concluyeron, no es solo reconstruir lo dañado, sino hacerlo mejor, con planificación, cooperación y una mirada de futuro que minimice riesgos ante posibles episodios similares.