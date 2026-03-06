Los alcaldes piden mayor financiación para completar el proyecto metropolitano

La necesidad de crear una gobernanza conjunta entre los municipios que forman parte del cinturón metropolitano de València centró buena parte del debate entre la alcaldesa de Xirivella y presidenta de la FVMP, Paqui Bartual; el alcalde de Mislata y secretario general del PSPV en Valencia, Carlos F. Bielsa; y la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, durante la segunda jornada del Foro de Municipalismo organizado por Levante-EMV, apenas un día después de que María José Catalá en este mismo espacio el encargo al catedrático Joan Romero del diseño de un Plan Director del Área Metropolitana de València.

Durante el coloquio, moderado por el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, los tres ediles coincidieron en señalar la urgencia por avanzar hacia una estructura metropolitana que permita abordar de forma conjunta problemas compartidos como la movilidad, la vivienda, la seguridad, el agua o la gestión de residuos; una nueva figura que, sin embargo, no puede construirse sin una coordinación efectiva, igualdad entre municipios y una financiación suficiente que permita convertir los debates en políticas reales.

La alcaldesa de Xirivella fue la primera en situar la discusión. «No es algo nuevo. Los alcaldes y las alcaldesas vienen reclamando esto desde hace tiempo», recordó, para subrayar que la reivindicación de una estructura metropolitana estable no nace del anuncio realizado el día anterior, sino de una demanda histórica del municipalismo.

Bartual, defendió que el principal reto pasa por establecer una cooperación institucional «real y efectiva» que permita afrontar los problemas del área metropolitana de manera conjunta. Según explicó, los alcaldes de los municipios del entorno de València se enfrentan diariamente a cuestiones que trascienden sus términos municipales y que requieren una visión más amplia. «Desde un municipio no se pueden conseguir solos muchas de las cosas que necesitan nuestros vecinos», señaló;e insistió en que cuestiones como la movilidad, la vivienda o las infraestructuras deben abordarse desde una coordinación real entre administraciones.

La alcaldesa valoró positivamente la elección de Joan Romero para elaborar el plan director y recordó que el propio catedrático ha defendido en distintas ocasiones que ni la vivienda ni la movilidad pueden entenderse únicamente dentro de los límites de un término municipal. En su opinión, la figura del coordinador puede servir para articular esa cooperación entre los municipios y la gran capital.

Bartual subrayó, además, que la ciudad de València debe desempeñar un papel clave en este proceso como «eje vertebrador», aunque siempre desde la colaboración con los municipios de su entorno. «Las decisiones han de ser conjuntas y compartidas», afirmó. En este sentido, citó como ejemplo de actuación en clave metropolitana el acuerdo con València para evitar que el vecindario de Xirivella vuelva a quedarse sin agua potable —como ocurrió tras la dana—, a través de una inversión superior a 13,5 millones de euros, y el plan especial de reconstrucción urbana anunciado en su municipio.

Igualdad y liderazgo compartido

La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, coincidió en la necesidad de avanzar hacia una estructura metropolitana, pero subrayó que esta debe construirse sobre la base de la igualdad entre municipios.

Sanz defendió que el área metropolitana debe entenderse como un espacio de coordinación y unidad en el que todos los ayuntamientos participen en condiciones similares, independientemente de su tamaño. «Tenemos que consensuar entre todos cuál es el modelo que queremos», explicó, insistiendo en que ningún municipio debe marcar unilateralmente el rumbo.

Para la alcaldesa, el objetivo es evitar que existan «ciudadanos de primera y de segunda» en función del municipio en el que residan. En este sentido, recordó que problemas como el agua, los residuos, la movilidad o la vivienda afectan a todo el territorio y requieren respuestas coordinadas.

Sanz también recordó que el Estatuto de Autonomía atribuye a la Generalitat Valenciana un papel relevante en la articulación de estas estructuras territoriales, por lo que consideró importante que el gobierno autonómico forme parte activa del proceso.

Carlos F. Bielsa compartió la valoración positiva sobre la capacidad técnica de Joan Romero, al que definió como «una persona muy capacitada para proponer cómo tenemos que afrontar esta situación». Sin embargo, su intervención estuvo marcada por un escepticismo político explícito.

«El municipalismo requiere coordinación, solidaridad y miras largas», afirmó. Crear una entidad metropolitana —que recordó que ya existió en el pasado y fue «desmantelada»— exige «mucha capacidad de diálogo» y evitar «arbitrariedades». Pero Bielsa dudó de que hoy exista la solidaridad necesaria. «Soy escéptico porque no existe solidaridad», señaló.

El alcalde de Mislata criticó que los municipios se hayan enterado «por los medios de comunicación» del nuevo impulso anunciado por el gobierno de València. A su juicio, no es coherente hablar de área metropolitana sin practicarla en la gestión diaria. «No existe política medioambiental ni de movilidad metropolitana», denunció, y puso como ejemplo un plan de movilidad centrado en evitar la entrada de coches a la capital en lugar de facilitar el uso del transporte público desde el conjunto del área. El dirigente socialista defendió una política de movilidad «polirradial», que no obligue a que todos los desplazamientos pasen por València, algo que calificó de «arcaico».

También cuestionó la falta de un enfoque metropolitano en vivienda. «¿Alguien nos pregunta a los municipios pegados a València?», se preguntó, al advertir que la presión residencial se desplaza hacia la periferia sin que exista una planificación compartida. Además, reivindicó más competencias para los municipios, acompañadas de mayor financiación: «Nos hacen menores de edad», lamentó. Los ayuntamientos, recordó, son «la primera puerta a la que llaman los ciudadanos» cuando surge un problema.

En ese contexto, criticó la ley de simplificación administrativa aprobada por el Consell por considerar que vacía competencias municipales y afecta al municipalismo. Y reclamó revisar por qué se cerró el anterior instrumento metropolitano, una decisión que, a su juicio, ha hecho perder «miles de millones de euros» en financiación estatal y europea en las últimas décadas.

Financiación y altura de miras

La cuestión financiera atravesó el debate. Bartual recordó que la Comunitat Valenciana está infrafinanciada y que sin recursos no es posible mejorar servicios ni abordar grandes infraestructuras. «La financiación es muy importante; si no tenemos ese dinero, no podemos mejorar los servicios», afirmó. Incluso cuando las infraestructuras no sean las ideales para cada municipio, añadió, es necesario contar con financiación suficiente para ejecutarlas en condiciones adecuadas, como soterrar grandes vías si así lo requiere el territorio.

Al respecto de ello, Bielsa apuntó a la oportunidad que suponen los 3.600 millones de euros transferidos por el Gobierno de España a la Comunitat. «Tenemos una oportunidad para hacer muchas cosas», dijo, aunque advirtió de que los instrumentos metropolitanos requieren «mucho dinero» para mancomunar y potenciar servicios públicos. A su juicio, este puede ser «un buen punto de inflexión» si se actúa con altura de miras.

En la parte final de la mesa redonda, los tres alcaldes coincidieron en que el éxito del nuevo Plan Director dependerá de la metodología y del clima político. Eva Sanz expresó su deseo de que el futuro órgano metropolitano sea una herramienta «útil, eficaz y capaz de resolver los problemas reales de la ciudadanía; no tiene que ser una estructura más de burocracia», señaló.

Paqui Bartual resumió su planteamiento con una idea clara: «Lo metropolitano no se proclama, se gestiona». Para la alcaldesa, el plan director debe basarse en el rigor técnico, la generosidad institucional y un liderazgo compartido entre todos los municipios.

En un gesto simbólico, el alcalde de Mislata fue más allá y ofreció suelo en su municipio para albergar la sede del hipotético gobierno metropolitano. Un mensaje que busca trasladar compromiso práctico con la idea de una gobernanza compartida.

Como señaló Bielsa durante el debate, liderar un área metropolitana implica que todos los municipios se sientan parte del proyecto. Y ese será, precisamente, uno de los principales retos del proceso que ahora comienza con la elaboración del plan director.