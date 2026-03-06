Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avisos Aemet ValenciaJueza danaEmbalses CVMascletaes lluviaHerida luces fallaCausa RibóPlayas Cullera
instagramlinkedin

Circulación

Caos en la A-7 por un socavón: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante

La DGT recomienda a los conductores tomar itinerarios alternativos para evitar el tramo afectado

Una imagen de los ocho kilómetros a partir del kilómetro 313

Una imagen de los ocho kilómetros a partir del kilómetro 313 / DGT

J.Roch

València

Un socavón en la A-7 ha causado importantes complicaciones de tráfico en sentido Alicante, con retenciones de unos ocho kilómetros a partir del kilómetro 313, según ha informado la Dirección General de Tráfico, que ofrece información actualizada sobre incidencias en carretera.

Ante esta situación, la DGT recomienda a los conductores tomar itinerarios alternativos para evitar el tramo afectado. En concreto, aconseja desviarse por la V-21 a la altura de Massamagrell y continuar por la CV-32 en Museros para enlazar con el bypass. La DGT centraliza este tipo de avisos e incidencias en sus servicios de información al conductor.

Información en elaboración

En Levante-EMV estamos trabajando para completar esta información, en unos instantes podrás leer la noticia completa. Puedes compartirla con tus contactos, que recibirán la noticia actualizada con la última versión.

Noticias relacionadas

Además, si todavía no recibes las alertas de última hora en tu móvil, puedes inscribirte de forma sencilla y sin ningún coste a nuestro canal de Telegram pinchando aquí o Whatsapp . Además sigue la información actualizada en la web del diario, así como en las redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
  2. Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
  3. La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
  4. El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
  5. Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
  6. El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
  7. Aemet anuncia la llegada de la borrasca Regina a la Comunitat Valenciana: vuelven el viento y las precipitaciones
  8. La Audiencia de València corrige a la jueza de la dana y le obliga a investigar cómo ofreció la Conselleria de Medio Ambiente los agentes medioambientales a Emergencias

Caos en la A-7 por un socavón: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante

Caos en la A-7 por un socavón: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante

La Audiencia de València avala la decisión de la jueza de la dana y rechaza el recurso de Hazte Oir para que declare Pedro Sánchez en la causa

La Audiencia de València avala la decisión de la jueza de la dana y rechaza el recurso de Hazte Oir para que declare Pedro Sánchez en la causa

Ainhoa Moll sitúa al municipalismo en el centro del debate público

Ainhoa Moll sitúa al municipalismo en el centro del debate público

Los alcaldes de l’Hort Sud reclaman "más coordinación" y "más formación en emergencias"

Los alcaldes de l’Hort Sud reclaman "más coordinación" y "más formación en emergencias"

El Consell juega al equilibrismo ante la radicalización del discurso de Vox en las Corts

El Consell juega al equilibrismo ante la radicalización del discurso de Vox en las Corts

El presidente del TSJCV decide que cinco magistrados, en lugar de solo tres, deliberen sobre la investigación a Carlos Mazón por la dana de València

El presidente del TSJCV decide que cinco magistrados, en lugar de solo tres, deliberen sobre la investigación a Carlos Mazón por la dana de València

El PSPV señala "purgas" y "dedazos" en la Diputación de Valencia tras la denuncia de acoso de una trabajadora

El PSPV señala "purgas" y "dedazos" en la Diputación de Valencia tras la denuncia de acoso de una trabajadora

El 8M se cita este domingo contra la barbarie de la democracia sin feminismo y frente a la ofensiva imperialista

El 8M se cita este domingo contra la barbarie de la democracia sin feminismo y frente a la ofensiva imperialista
Tracking Pixel Contents