Caos en la A-7 por un socavón: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante

Un socavón en la A-7 ha causado importantes complicaciones de tráfico en sentido Alicante, con retenciones de unos ocho kilómetros a partir del kilómetro 313, según ha informado la Dirección General de Tráfico, que ofrece información actualizada sobre incidencias en carretera.

Ante esta situación, la DGT recomienda a los conductores tomar itinerarios alternativos para evitar el tramo afectado. En concreto, aconseja desviarse por la V-21 a la altura de Massamagrell y continuar por la CV-32 en Museros para enlazar con el bypass. La DGT centraliza este tipo de avisos e incidencias en sus servicios de información al conductor.

