El Consell juega al equilibrismo ante la radicalización del discurso de Vox en las Corts

Hay en el Consell quien cree que la mejor forma de no llevarse un zarpazo de Vox es no preguntarles mucho qué quieren. Como el que responde "bien o te cuento" a un "cómo estás". En esas están el PPCV, el Gobierno valenciano y su máximo representante, Juanfran Pérez Llorca, ante una formación envalentonada, con un discurso cada vez más duro en temas como la inmigración y que ha puesto en un brete a los populares en autonomías como Extremadura, Aragón o Castilla y León; de ahí que este jueves el president y los suyos hayan optado por el equilibrismo.

La sesión de control a Llorca y las posteriores preguntas e interpelaciones a los consellers han sido un ejemplo de cómo los voxistas han radicalizado sus posiciones, un escoramiento del mensaje que, sin embargo, no ha tenido la confrontación directa del Ejecutivo autonómico. Es más, sus dirigentes se han movido entre comprometerse con los acuerdos alcanzados o directamente irse por la tangente y no responder a lo planteado por Vox que pese a utilizar referencias como el "reemplazo" de la población, "se come jamón y no halal" o cargar contra las políticas de promoción turística LGBTI no ha encontrado la réplica frontal del Consell.

El caso más claro es el debate del síndic de Vox, José María Llanos, a Llorca. El dirigente voxista, igual que hace dos semanas en la anterior sesión de control, le ha insistido con las políticas pactadas en la investidura de hace tres meses. La diferencia es que entonces fue una referencia amplia a varias áreas ante las que el jefe del Consell evitó referirse a la inmigración, algo que no ha esquivado esta vez, siendo el foco de la cuestión de Llanos.

Ahí Llorca se ha comprometido a "cumplir todo lo que pacté" en este asunto, ha citado el ejemplo de la sentencia de un tribunal de Ceuta aceptando el recurso de la Generalitat anulando el traslado de un menor migrante no acompañado y ha reivindicado medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico como que se están haciendo las pruebas de edad a menores migrantes, están "trabajando en los planes de reunificación en origen de los menores no acompañados con sus padres" y han exigido al Gobierno central incluir el desglose por nacionalidad en los datos de delincuencia.

Las tres medidas formaron parte de las reclamaciones que los voxistas pusieron encima de la mesa hace un año para aprobar los presupuestos a Carlos Mazón y que reiteraron, y amplificaron, en noviembre para respaldar la llegada de Llorca, que desde el pleno de investidura había esquivado la cuestión. Hasta este jueves. Sí que se había sentido más suelto, tanto Llorca como en general el PPCV y el Consell, en manifestarse en contra del Pacto Verde Europeo del que han aprobado otra moción rechazando sus políticas a petición de Vox.

"Plan de reemplazo"

Sin embargo, las siguientes interpelaciones entre Vox y el Consell no han tenido respuestas tan claras del Ejecutivo autonómico. Por ejemplo, en la misma materia, en inmigración, el síndic adjunto, David Muñoz, ha reclamado a la Conselleria de Servicios Sociales medidas para ser "el dique de contención" frente al "plan de reemplazo poblacional impulsado por el Gobierno de España", una teoría conspiracionista movida por la ultraderecha ante la que la consellera, Elena Albalat, se ha puesto de perfil, ha recordado que las fronteras son competencia estatal y ha tomado su defensa en proteger a las familias como ramas por las que escaparse.

Algo similar ha hecho la consellera de Educación, Carme Ortí, frente a los embates de la diputada voxista Julia Llopis que ha mezclado el adoctrinamiento en las aulas, con el uso del velo islámico o la posibilidad de ofrecer menús halal y hasta ha enseñado un paquete de jamón serrano. Frente al discurso airado de Llopis, la consellera ha puesto sordina y ha bajado el tono reivindicando que el sistema educativo autonómico "ya cuenta con garantías suficientes" para que se cumplan los derechos individuales dentro de los valores constitucionales.

Ese ejercicio de contención también lo ha ejercido Susana Camarero, vicepresidenta y consellera de Igualdad, frente al reproche de Ángeles Criado de la campaña presentada en Fitur en busca de promocionar las Fallas al colectivo LGTBI. "¿Por qué la Generalitat mezcla las fallas con 'orgullos' y 'arcoíris'? Nuestras fiestas y tradiciones deben ser respetadas y nunca se deben mezclar con la ideología", le ha indicado Criado ante lo que Camarero ha reorientado para contraponerse con el Botànic y reivindicar que la diversidad ahora "no es ideología" sino que es "más diversa", otra ruta para evitar el choque con Vox.