Las Corts extingue por inoperante la investigación de PP y Vox sobre la gestión del Botànic

El llamamiento a "conocer la verdad" y "analizar las gravísimas irregularidades" que PP y Vox lanzaron en enero de 2024 sobre la gestión del sector público instrumental de la Generalitat durante los gobiernos del Botànic ha acabado dos años después con dos reuniones, algo de ruido político y ninguna aclaración. El mayor trabajo ha sido un informe jurídico de las Corts que ha servido para, vista su falta de trabajo e interés, dar carpetazo al asunto y dar por concluidas estas pesquisas.

El parlamento valenciano ha acordado "declarar extinta" la comisión de investigación que PP y Vox aprobaron en el pleno en febrero de 2024 para conocer "las irregularidades cometidas en el sector público instrumental de la Generalitat Valenciana entre los años 2016 y 2023". Así consta en una resolución firmada este jueves por la tarde por parte del letrado mayor de las Corts en la que comunica la disolución de la comisión y el "archivo de sus actuaciones".

Según esta resolución, la decisión viene tomada a raíz de un informe de la asesoría jurídica de las Corts sobre el estado de los trabajos de esta comisión. En él analiza que la propuesta que se aprobó para constituir la comisión daba un plazo de 18 meses "para elaborar y presentar su dictamen ante el pleno". "Y atendiendo que el 10 de marzo de 2026 concluirá este término y no se cumplen los requisitos para ampliarlo, la Mesa de las Corts ha acordado declarar extinta esta comisión de investigación y resolver el archivo de las actuaciones", indica el texto.

Última: julio de 2024

La extinción de esta comisión evidencia el fracaso de uno de los elementos que agitaron PP y Vox durante los primeros meses de su gobierno. Esta investigación la presentaron a bombo y platillo en las Corts con el objetivo de "conocer la verdad" y "analizar las gravísimas irregularidades". Dos años después solo han celebrado dos sesiones de esta, la de constitución y la de aprobación de un plan de trabajo ambicioso que incluía la citación de varios exaltos cargos del Botànic.

Pero sea por no haber encontrado nada en la petición de documentación realizada o sea porque no se han puesto las pilas a tiempo, la investigación ha decaído. Y eso que la capacidad para convocarla era exclusiva de PP y Vox que contaban con mayoría en la Mesa, el órgano encargado de dirigir los trabajos. Pero ni aún así. Desde que se aprobara el plan de trabajo en julio de 2024 este organismo no ha vuelto a reunirse. De ahí el aviso de los servicios jurídicos de la cámara y la decisión tomada por la dirección del parlamento.