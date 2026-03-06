Vaivén
Las Corts no tiene quien le escriba (académicamente)
Los representantes de las Corts se sienten un poco como el veterano coronel de la Guerra de los Mil Días creado por Gabriel García Márquez, que no tienen quien les escriba. Y eso que, en el caso de la cámara autonómica hasta pagaban por ello. Pero ni por esas. La Mesa de las Corts ha tenido que dejar desierta la convocatoria del concurso para la publicación de dos trabajos de investigación o tesis doctorales sobre el derecho parlamentario.
Así consta en una de las resoluciones del Boletín Oficial de las Corts en la que recuerda que de conformidad con las de la convocatoria, "la decisión en cuanto a la obra o obras seleccionadas para la publicación corresponde a la Mesa de las Corts que puede contar con el asesoramiento de expertos". En este sentido, y una vez conocido el expediente de la Unidad de Estudios, encargada de valorar las propuestas, se ha decidido dejar desierta la convocatoria. Ahora, según informa el parlamento valenciano, se volverán a sacar nuevas bases a finales de 2026. A ver si hay más suerte.
