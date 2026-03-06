La Diputació de València sitúa a las mujeres como el motor de la democracia

La Diputació de València ha celebrado este viernes el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer reafirmando que el feminismo es "una jornada de lucha, de memoria y de reafirmación democrática". Así lo ha manifestado la vicepresidenta primera y responsable de Igualdad, Natàlia Enguix, quien ha destacado que la igualdad entre mujeres y hombres "no es un destino alcanzado, sino un camino que debemos continuar recorriendo juntas y juntos, sin descanso y sin retrocesos". Entre los acuerdos leídos por Enguix se encuentran la petición al Gobierno de España de la aprobación de leyes contra la prostitución y la violencia vicaria.

Durante el acto celebrado en el Salón de Plenos, Natàlia Enguix, quien ha estado acompañada por las portavoces de los grupos de PP, PSOE y representantes del sindicato UGT, ha destacado que "el feminismo es democracia" y que "allí donde avanzan los derechos de las mujeres, avanza la libertad, avanza la justicia y avanza la dignidad de toda la ciudadanía". Enguix manifestaba que desde la delegación de Igualdad el objetivo es claro: "defender los derechos de las mujeres de nuestros municipios y comarcas, de nuestra propia administración provincial y de todas aquellas que no pueden reclamarlos".

Natàlia Enguix durante la lectura del manifiesto / Raquel Abulaila

En opinión de la vicepresidenta Enguix, "somos conscientes de que se han producido avances, pero no podemos obviar que hay quienes pretenden poner en cuestión lo conquistado". Así, la diputada recordaba que hay quienes "niegan la violencia machista, quienes ridiculizan las políticas de igualdad y quienes confunden la pérdida de privilegios con la igualdad real".

Por ello, ha apelado a todas las fuerzas políticas y a la sociedad civil a construir un "gran pacto social por la igualdad" que nos una por encima de colores y que garantice avances que "ningún gobierno y ninguna ideología pueda revertir". El acto, además, ha contado con la participación de Ana Zomeño, quien ha acompañado las reivindicaciones del 8 de marzo a través de cinco canciones que cuentan historias de diferentes mujeres, uniendo su talento y sensibilidad a un evento que Enguix ha definido como una apuesta por el diálogo en tiempos de desinformación y polarización.

Los acuerdos

En la lectura del manifiesto han participado también las portavoces de los distintos grupos en la Diputación. La vicepresidenta segunda y portavoz popular, Reme Mazzolari, ha instado a la Generalitat Valenciana, a la elaboración de una Ley Valenciana de usos racionales de los tiempos con dotación presupuestaria suficiente para reforzar los recursos públicos de curas, así como "aprobar un paquete de medidas específicas para reducir la brecha salarial entre trabajadoras y trabajadores".

Desde el sindicato UGT, Pilar Giménez, ha incidido en la necesidad de "impulsar programas provinciales de coeducación y sensibilización" que visibilicen a las mujeres referentes a lo largo de la historia y fomenten una educación en igualdad en todos los municipios de la provincia, así como trasladar los acuerdos a la Generalitat Valenciana, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies y a las entidades feministas de la provincia de València.

El acto ha defendido ideas como la lucha contra la violencia vicaria / Raquel Abulaila

Por su parte, la portavoz socialista Empar Foljado ha incidido en la necesidad de "instar a la Generalitat Valenciana a recuperar el "II Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista" y reforzar la asistencia técnica a los municipios para implementar Planes Municipales de Igualdad.

La vicepresidenta y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix, ha cerrado la lectura exigiendo la "aprobación inmediata del proyecto de ley abolicionista de la prostitución" y que el Gobierno de España apruebe definitivamente la "Llei Orgànica de Violència Vicària". Enguix ha reclamado que se dejen de "peleas internas" y se trabaje por los derechos de las mujeres y sus hijos e hijas.

"Lucha por la igualdad real"

El diseño de este año, a cargo del estudio Juarez Casanova, sitúa al número 8 como el epicentro de una red de sororidad. A través de la ilustración de diversas mujeres cuyas manos se entrelazan en gestos de abrazo y lucha, la imagen proyecta la diversidad y la fuerza colectiva del feminismo contemporáneo. Bajo una paleta de tonos morados que rinde tributo a la identidad histórica del movimiento, la composición visual se funde con el lema: "Es lucha, por la igualdad real".

Esta propuesta toma el relevo de la obra de Paco Giménez, quien el año pasado plasmó el dinamismo de las siluetas femeninas frente al "barro" en un homenaje a todas las mujeres tras la dana del 29 de octubre de 2024, y de la ilustradora Ame Soler (Tres Voltes Rebel), autora del cartel de 2023.