En Directo
Minuto a minuto
Directo: La borrasca Regina y el temporal pone en jaque el arranque de las Fallas
Con la mirada puesta en el cielo. La sucesión de borrascas que están barriendo la Comunitat Valenciana desde principio de año no perdona ni parace que vaya a hacer una pausa durante los próximos días. La borrasca Regina que ha puesto en alerta amarilla todo el territorio de norte a sur y está provocando problemas desde anoche.
Se esperan lluvias de hasta 100 litros y temporal marítimo con olas de hasta 3 metros. De hecho, la Aemet ha activado una alerta cuádruple. La Aemet indica que las lluvias serán "generalizadas", dejarán barro y, en algunos casos, "fuertes y persistentes, ocasionalmente con tormenta". Esta pasada madrugada se han registrado las primeras descargas de aparato eléctrico "en sierras del sur de Valencia y norte de Alicante que han dejado chubascos de intensidad fuerte".
Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años
Las precipitaciones de los últimos meses con la concatenación de borrascas, unidas a las actuales lluvias de la borrasca Regina que se alargarán como mínimo hasta el 14 de marzo según las previsiones meteorológicas, podrían dejar una situación insólita en los embalses valencianos en 35 años: superar los 1.700 hectómetros cúbicos de agua acumulada, un dato que no se ha alcanzado en casi cuatro décadas; solo estuvo a punto de superarse en el año 2011, cuando el dato de principios de marzo se quedó en 1.698 hm3. Según el último informe semanal de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) del pasado lunes, la cantidad actual de agua disponible en los embalses explotados por la CHJ es de 1.657 hm3, solo 41 por debajo de la mejor marca registrada a principios de marzo de 2011, hace década y media; y levemente por encima de las 1.644 hm3 de principios de marzo de 2014.
Caos en la A-7 por un socavón provocado por la lluvia: ocho kilómetros de atasco hacia Alicante
Un socavón en la A-7 ha causado importantes complicaciones de tráfico en sentido Alicante, con retenciones de unos ocho kilómetros a partir del kilómetro 313, según ha informado la Dirección General de Tráfico, que ofrece información actualizada sobre incidencias en carretera.
El socavón ha provocado el cortel del carril central y derecho. Ante esta situación, la DGT recomienda a los conductores tomar itinerarios alternativos para evitar el tramo afectado. En concreto, aconseja desviarse por la V-21 a la altura de Massamagrell y continuar por la CV-32 en Museros para enlazar con el bypass. La DGT centraliza este tipo de avisos e incidencias en sus servicios de información al conductor.
Marga Vázquez
Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya advirtió que hoy jueves, 5 de marzo, sería el peor día del temporal provocado por la borrasca Regina y así está siendo. De hecho, toda la provincia de Valencia y Castellón, así como el litoral norte de Alicante, se encuentran en aviso amarillo por precipitaciones que pueden dejar acumulados de más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas y chaparrones que pueden descargar de manera local más de 20 l/m2 en una hora.
¿Se acabó el tiempo de Fallas?
El "Tiempo de Fallas" es una sensación que, tradicionalmente, ha acompañado a las fiestas grandes de la ciudad. En el tramo final del invierno se pinta un mapa meteorológico bonancible, asociado a estampas familiares, como el calor a la hora de la "mascletà" y el refrescamiento por la noche, pero sin que la lluvia eche a perder la fiesta en la calle. Ocasionalmente ha habido episodios de fuertes vientos, que han generado la caída de alguna falla. Pero empaparse los monumentos, malograr pasacalles u ofrendas, es, o quizá hay que decir era, un fenómeno poco habitual.
