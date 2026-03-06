Directo: La borrasca Regina y el temporal pone en jaque el arranque de las Fallas

Con la mirada puesta en el cielo. La sucesión de borrascas que están barriendo la Comunitat Valenciana desde principio de año no perdona ni parace que vaya a hacer una pausa durante los próximos días. La borrasca Regina que ha puesto en alerta amarilla todo el territorio de norte a sur y está provocando problemas desde anoche.

Se esperan lluvias de hasta 100 litros y temporal marítimo con olas de hasta 3 metros. De hecho, la Aemet ha activado una alerta cuádruple. La Aemet indica que las lluvias serán "generalizadas", dejarán barro y, en algunos casos, "fuertes y persistentes, ocasionalmente con tormenta". Esta pasada madrugada se han registrado las primeras descargas de aparato eléctrico "en sierras del sur de Valencia y norte de Alicante que han dejado chubascos de intensidad fuerte".