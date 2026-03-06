La división del 8M llega a la Diputación de Valencia: Compromís y Vox se ausentan del acto institucional

La Diputación de Valencia no ha logrado abstraerse del cisma que vive el movimiento feminista. El acto institucional celebrado esta mañana para conmemorar el Día Internacional de la Mujer no ha contado con todas las fuerzas con representación institucional: se ha ausentado Vox, algo que se da por descontado en un partido contrario a cualquier política feminista. También lo ha hecho Compromís, que se enfrentó con el equipo de gobierno el último pleno después de que se rechazara su moción en torno al 8M.

La coalición valencianista prefería poner el foco en las "violencias sexuales" contra las mujeres dejando de lado la cuestión concreta del abolicionismo de la prostitución porque sigue generando debate dentro del movimiento feminista. La falta de consenso en torno a la declaración es lo que ha motivado su ausencia, señalan.

La encargada de leer el manifiesto ha sido la vicepresidenta primera y titular del área de Igualdad, Natàlia Enguix, quien ha definido el 8M como "una jornada de lucha, de memoria y de reafirmación democrática". La igualdad entre mujeres y hombres "no es un destino alcanzado, sino un camino que debemos continuar recorriendo juntas y juntos, sin descanso y sin retrocesos", un recordatorio de que la lucha debe ser constante ante la realidad que aún interpelan las cifras de desigualdad, ha añadido.

El acto celebrado en el Salón de Plenos ha contado con la presencia de las portavoces de los grupos de PP, PSOE y representantes del sindicato UGT. Allí se ha destacado que “el feminismo es democracia" y que "allí donde avanzan los derechos de las mujeres, avanza la libertad, avanza la justicia y avanza la dignidad de toda la ciudadanía”. Enguix manifestaba que desde la delegación de Igualdad el objetivo es claro: "Defender los derechos de las mujeres de nuestros municipios y comarcas, de nuestra propia administración provincial y de todas aquellas que no pueden reclamarlos".

Prostitución

La prostitución ha sido uno de los asuntos que se aborda en el manifiesto de diez puntos. Los dos últimos puntos exigen que se retome la tramitación en el Congreso del proyecto de ley abolicionista de la prostitución anunciado hace meses por el Gobierno de España. Igualmente se reclama que se apruebe definitivamente la ley orgánica de Violencia Vicaria para que pueda ser aplicada. Enguix ha pedido al Gobierno "que se dejen de batalas internas, se superen las diferencias entre ministerios y trabajan por los derechos de las mujeres, sus hijos e hijas".

El acuerdo ha sido amplio. Ens Uneix ha logrado que el PSPV inste al Gobierno a reactivar estas leyes y que el PP provincial, por su parte, reclama también al Consell de la Generalitat poner en marcha varias iniciativas. Entre ellas, rescatar el anteproyecto de Estatuto Valenciano de Igualdad y desarrollarlo de manera participativa con las entidades feministas; instar a la Generalitat a elaborar una ley valenciana de usos racionales del tiempo; aprobar un paquete de medidas para reducir la brecha salarial, y poner en marcha un II Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista.

“Somos conscientes de que se han producido avances, pero no podemos obviar que hay quienes pretenden poner en cuestión lo conquistado”. Así, la diputada recordaba que hay quienes "niegan la violencia machista, quienes ridiculizan las políticas de igualdad y quienes confunden la pérdida de privilegios con la igualdad real". El acto, además, ha contado con la participación de Ana Zomeño, quien ha acompañado las reivindicaciones del 8 de marzo a través de cinco canciones que cuentan historias de diferentes mujeres, uniendo su talento y sensibilidad a un evento que Enguix ha definido como una apuesta por el diálogo en tiempos de desinformación y polarización.

En la lectura del manifiesto han participado también las portavoces de los distintos grupos en la Diputación. En concreto, la vicepresidenta segunda y portavoz popular, Reme Mazzolari; Pilar Giménez, de UGT, y la portavoz socialista Empar Folgado.