Ecoembes insta a recuperar los niveles de recogida separada tras la dana

El gerente de Ecoembes en la Comunitat Valenciana, Xavier Balagué, defendió este martes la necesidad de reforzar la colaboración público-privada para recuperar los niveles de recogida separada tras la dana y evitar que la Comunitat incumpla los objetivos de recogida separada en 2026. Durante su intervención en la segunda jornada del Foro de Municipalismo organizado por Levante-EMV, Balagué detalló la respuesta desplegada por la entidad tras el temporal y advirtió de que, sin un nuevo convenio autonómico adaptado a la normativa estatal, será difícil retomar la senda de crecimiento iniciada en 2015.

Según explicó, la magnitud del impacto obligó a actuar con rapidez y «proactividad». «No solo era suficiente ponerse a disposición de la Administración, sino empezar a dar soluciones», subrayó. Ecoembes contactó con la Conselleria competente en materia de residuos para constituir un grupo de trabajo conjunto que permitiera identificar las necesidades más urgentes en los municipios afectados y articular un sistema de donaciones de contenedores.

El balance es contundente: 78 municipios resultaron afectados y se estima que se perdieron más de 5.500 contenedores de distintas fracciones, especialmente de envases ligeros, que por su menor peso fueron los más arrastrados por el agua. De esos 78 municipios, Ecoembes contactó con los 25 con mayor afectación y finalmente 12 confirmaron que necesitaban reposición urgente.

La solución no pasó por una compra directa masiva, sino por activar una red solidaria entre administraciones locales. Ocho municipios del resto del Estado pusieron a disposición más de 3.600 contenedores.Tras un proceso de identificación de necesidades y adecuación logística, que supuso una inversión de más de 570.000 euros, se logró «hacer el ‘match’» entre oferta y demanda, especialmente de envases de plástico, latas y briks (contenedor amarillo), lo que permitió donar finalmente 1.550 contenedores reacondicionados a los municipios valencianos más golpeados.

Balagué definió esta operación como un ejemplo de «economía circular real» y de «colaboración público-privada real y eficaz». A su juicio, la experiencia demuestra que la cooperación entre administraciones y sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor permite dar respuestas ágiles ante situaciones de emergencia y, al mismo tiempo, reforzar el sistema ordinario de gestión de residuos.

Más allá de la reposición de infraestructuras, Ecoembes impulsó otras iniciativas complementarias. A través de su proyecto ‘Libera’, se organizaron recogidas en espacios naturales afectados, y mediante el programa ‘Reciclos’ se canalizaron incentivos solidarios: los ciudadanos que depositaban envases en el contenedor amarillo podían destinar sus puntos a donaciones para comedores sociales. También se realizaron conciertos y campañas de apoyo cuyos fondos se dirigieron a la adquisición de material escolar para centros dañados por la dana.

Sin embargo, el gerente de Ecoembes puso el foco en la situación estructural de la Comunitat Valenciana en materia de recogida separada. Recordó que los objetivos marcados por la Unión Europea y trasladados a la normativa estatal exigen incrementos progresivos en las tasas de reciclaje, y que el papel de los municipios es clave en la colaboración público - privada cada agente tiene su responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos: «Los ayuntamientos tienen la competencia de recogida y tratamiento y los scrap la competencia de financiación», señaló, aunque añadió que la principal herramienta de apoyo es el convenio de colaboración entre Ecoembes y la Generalitat. Según explicó, el convenio vigente debe adaptarse a la nueva normativa y, en su formato actual, no dispone de las herramientas necesarias para alcanzar las metas previstas.

Balagué mostró un gráfico comparativo en el que se observa cómo, entre 2015 y 2022-2023, la Comunitat Valenciana experimentó un fuerte incremento en la aportación media por ciudadano en recogida separada, acercándose a la media estatal. Ese crecimiento, afirmó, fue fruto de la colaboración institucional y de la inyección de fondos para reforzar servicios municipales. No obstante, desde 2023 la tendencia se ha estancado e incluso ha mostrado signos de retroceso. «Nos hace falta ese convenio para continuar haciendo llegar esas ayudas», advirtió. En su intervención aseguró que los datos apuntan a que en 2026 la Comunitat Valenciana no cumplirá los objetivos fijados, pese a que la aportación ciudadana mantiene niveles elevados.

«Los envases de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana aportan mucho», destacó, pero insistió en que sin instrumentos adecuados y financiación estable será complicado traducir ese compromiso en cumplimiento normativo. El incumplimiento afectaría tanto a las administraciones como a las empresas adheridas al sistema, que dependen de estos resultados para cumplir sus obligaciones legales y mantener su competitividad.

Noticias relacionadas

Balagué concluyó apelando a la necesidad de reactivar cuanto antes el marco de colaboración autonómico. A su juicio, mejorar los resultados en reciclaje no es solo una cuestión ambiental, sino también económica y social. «Lo que todos queremos para nuestra Comunitat es que mejore, que tenga mayor prosperidad económica, un mejor bienestar social y recupere la confianza», afirmó.