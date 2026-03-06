Las feministas valencianas se citan el 8M bajo los lemas 'Democràcia, sense feminisme = Barbàrie' y 'Contra l'ofensiva imperialista'

Bajo el lema 'Democràcia, sense feminisme = Barbàrie', la Coordinadora Feminista de València alzará la bandera del 8-M este domingo en la manifestación que arrancará a las 17:30 horas desde la Porta de la Mar. Una cita no exenta de polémica previa, aunque resuelta en el último momento, al llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de València para que no coincidan la marcha y el espectáculo pirotécnico que estaba previsto para esa misma noche. La marcha, pues, mantendrá su recorrido "histórico", por las calles Colón, Xàtiva, Avenida Marqués de Sotelo, Plaza del Ayuntamiento y San Vicente para terminar con la lectura de su manifiesto en la Plaza de la Reina.

"No es una manifestación casual"

En un principio, la manifestación debía empezar a las 18:00 horas, pero el problema vino cuando el Ayuntamiento de València planteó para ese día un castillo de fuegos artificiales a las 20:00. Este horario viene siendo habitual en los domingos de marzo desde hace unos años, pero esta vez coincidía con la manifestación del 8 de marzo, lo que oposición y la Coordinadora Feminista interpretaron como un "boicot" a la manifestación.

Èlida Puig, miembro y portavoz de la Coordinadora, ha explicado que "esta no es una manifestación casual, se hace todos los años y siempre con el mismo recorrido". Finalmente, desde el Ayuntamiento se propuso adelantar la manifestación media hora y retrasar el castillo hasta las 21:00 horas, opción que fue aceptada por la organización feminista.

"El miércoles a las 22.24 horas, el Ayuntamiento de Valencia recibió contestación de l’Escola de Pensament Feminista, en representación de la Coordinadora Feminista de València, donde se valoro positivamente la propuesta del Ayuntamiento para hacer compatibles la manifestación del 8M con el espectáculo pirotécnico programado en la Plaza del Ayuntamiento", anunciaba el consistorio en un comunicado.

La Asamblea saldrá desde el CIE

Por su parte, y por cuarto año, la manifestación de la Asamblea Feminista partirá desde otro punto y media hora antes. Lo hará desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, localización nada aleatoria. Raquel Sorribes, portavoz de la organización, ha explicado que la elección se debe a que esta "es una institución que reprime a las personas migrantes y es fundamental que el feminismo vaya de la mano con el antirracismo". Antes, a las 16:00 horas tendrán lugar los actos y performance de los colectivos antirracistas que organizan la protesta de la mano de la asamblea.

Bajo la pancarta principal de 'Contra l'ofensiva imperialista i colonial, els transfeminismes defensem la vida', la marcha pasará por muchos puntos de la ciudad y tendrá un segundo punto de encuentro en la Plaza de San Agustín a las 18:00 h. La manifestación terminará una hora después en la Plaza de la Mare de Deu.

Manifestaciones separadas desde 2023

Este será ya el cuarto año consecutivo en el que se celebran dos protestas separadas. La primera vez fue en 2023, cuando las dos organizaciones decidieron ir por separado por discrepancias políticas en temas como la Ley Trans, la ley del solo sí es sí o la prostitución. Divergencias que sin embargo no frenan la reivindicación feminista.

"Como cualquier movimiento político, es diverso", declaraba este jueves la portavoz de la Asamblea Feminista de València. "Podríamos valorar una manifestación conjunta siempre que se llegase a un consenso sobre ser acogedoras con todos los colectivos y transinclusivas, pero no es malo que haya más de una protesta", concluía. Por su parte, la portavoz de la Coordinadora, aunque sin especificar cuáles serían las peticiones de la organización para llegar a un acuerdo, señalaba: "siempre estamos dispuestas a hablar, pero esa conversación no ha sucedido".