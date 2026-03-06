Guía rápida para sembrar en marzo

Marzo marca en España el verdadero comienzo de la primavera y se convierte en uno de los meses más importantes para la siembra en huertos y jardines. Tras el invierno, que en términos meteorológicos terminó el pasado 28 de febrero, el progresivo aumento de las temperaturas y el alargamiento de las horas de luz favorecen que la tierra vuelva a activarse.

Sin embargo, se trata todavía de un mes de transición, por lo que conviene mantener cierta precaución.

Las heladas tardías y la nieve siguen siendo posibles, especialmente en el interior peninsular y en el norte, y pueden afectar a los cultivos más sensibles si se siembran demasiado pronto. En las regiones más templadas del país, como el litoral mediterráneo y buena parte del sur, marzo ofrece condiciones favorables para realizar siembras directas en el huerto. En estas zonas es habitual comenzar con hortalizas de crecimiento rápido como zanahorias, rábanos, espinacas o lechugas. También es un momento adecuado para plantar patatas tempranas y cebollas. Para obtener buenos resultados es importante aprovechar la humedad acumulada durante los meses de invierno y preparar correctamente el suelo antes de sembrar, removiéndolo y asegurando un buen drenaje.

La situación cambia en el centro y norte de España, donde el frío puede prolongarse algunas semanas más. En estas regiones muchos cultivos se inician en semilleros protegidos para evitar daños por las bajas temperaturas. Es el caso de tomates, pimientos y berenjenas, que suelen germinar bajo cubierta para trasplantarse al exterior cuando el riesgo de heladas haya desaparecido. Este método permite adelantar el desarrollo de las plantas y facilita obtener una cosecha más temprana y prolongada durante el verano.

Noticias relacionadas

Marzo también es un buen momento para sembrar legumbres como guisantes y habas. Estas plantas toleran bien las temperaturas frescas propias de finales del invierno y principios de la primavera. ¿Quién se anima?