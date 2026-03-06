Más industria y mejores conexiones: la hoja de ruta del municipalismo valenciano

La segunda mesa del primer día de la IV edición del Foro de Municipalismo se centró en industria e infraestructuras como «principal bastión municipal» y contó con la participación de Robert Raga, alcalde de Riba-roja; Montserrat Cervera, alcaldesa de Loriguilla; José Manuel Prieto, alcalde Gandia; Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent; y Alfons Domínguez, alcalde de Alzira. Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en Valencia, fue la encargada de moderar el encuentro.

Alfons Domínguez, alcalde de Alzira. / Fernando Bustamante

«Siempre digo que, en la planificación del territorio, la industria y el comercio tienen un papel fundamental. Y en todo ese ecosistema, estoy convencido de que somos el hub de logística más importante de la Comunitat Valenciana y de que formamos parte de un lugar estratégico», dio comienzo su intervención Raga. En la misma línea lo secundó Cervera, quien alegó que están invirtiendo en el sector industria porque «donde hay industria hay riqueza, dinero y arraigo» y que para lograrlo necesitan contar con «ayudas supramunicipales».

Por su parte, Prieto subrayó que, aunque todavía queda «mucho que hacer», están en el rumbo correcto. «Sabemos las prioridades y lo hacemos a través de una transformación de inversiones y oportunidades. Por ello, además de ser una ciudad servicio, hemos querido diversificar el modelo productivo y ampliarlo también a empresas industriales», explicó.

«Nos estamos adaptando para responder de forma adecuada, coordinada y con las infraestructuras convenientes» Alfons Domínguez — Alcalde de Alzira

Lo mismo -aunque a la inversa- tratan de hacer en Ontinyent, pero teniendo muy presente que su eje central es la industria. En cuanto a retos, Rodríguez concretó que, para atraer y retraer talento, confían en una «oferta de calidad» y en ser capaces de romper esa falsa creencia de que el sector textil está pasado de moda, porque «la realidad es que necesita mano de obra, ingenieros, físicos, y químicos».

Domínguez definiría Alzira como un municipio «bastante industrial, a medio camino entre uno de servicios o turístico» y que, en esta diversificación, están teniendo un momento «muy dulce». En concreto, cuentan con inversiones propias de empresas relevantes y buscan duplicar la inversión de cara al próximo año. «Fundamentalmente, estamos trabajando en mejorar los polígonos y en conseguir un modelo de ciudad tan interesante como agradable, con espacios de ocio y cultura», manifestó.

Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent. / Fernando Bustamante

Sobre catástrofes como la de la pasada dana del 29 de octubre de 2024, también están tomando medidas con las distintas empresas y tratando de adaptarse para, de cara al futuro, «saber responder de forma adecuada, coordinada, efectiva y con las infraestructuras convenientes».

Polígonos más atractivos

«En Ontinyent tenemos que conseguir que el polígono sea más atractivo para atraer a un mayor número de empresas», prosiguió Rodríguez. En este sentido, no solo habla de mejorar las zonas verdes, sino de solventar problemas de suministro de agua y, en general, añadir «orden»: «Siempre he sido un negado jugando al fútbol y un amigo me decía que tan importante es jugar bien como no molestar. Precisamente eso es lo que estamos intentando», concretó.

«Tenemos que conseguir que nuestro polígono sea más atractivo para poder atraer a un mayor número de empresas» Jorge Rodríguez — Alcalde de Ontinyent

A pesar de que en las encuestas de fidelidad la localidad goce de una elevada lealtad por parte de sus habitantes, es crucial no confiarse. Por ello, uno de sus futuros proyectos es la implantación de una universidad pública de veterinaria en el municipio que pueda proporcionar esa «libertad» a la hora de escoger centro por parte de los estudiantes, y que no se vean así obligados a marcharse.

«El puerto de Gandia ocupa el tercer puesto en volúmenes de actividad -después del de Sagunt y Valencia- y confiamos plenamente en que podría llegar a convertirse en uno estratégico», alegó Prieto. En este sentido, una de sus primeras líneas de actuación se han centrado en aprovechar los espacios no comerciales del puerto para recuperar áreas que habían quedado al margen y saldar así «una deuda histórica con la ciudad del mar».

José Manuel Prieto, alcalde de Gandia. / Fernando Bustamante

De manera paralela, han reforzado su crecimiento y autonomía para «consolidar y diversificar los tráficos marítimos», con el objetivo de «garantizar un desarrollo sostenible y competitivo». En este contexto, la colaboración público-privada se convierte en una «respuesta esencial» por parte de las administraciones, junto con la reducción de cargas para «facilitar inversiones y proyectos».

Por otro lado, en palabras de Prieto, el turismo en Gandia se ha consolidado como un sector referente en sostenibilidad, con planes que impulsan la transformación urbana, mejoran el espacio público y promueven un modelo de calidad de vida. El aumento y la diversificación de los visitantes, tanto nacionales como internacionales, refuerzan esta apuesta por «una ciudad viva, digital y cohesionada, donde la calidad urbana se convierte en motor de oportunidades y bienestar compartido», declaró.

«El turismo nos hace una ciudad viva y digital, donde la calidad urbana es motor de oportunidades y bienestar compartido» José Manuel Prieto — Alcalde de Gandia

Mejorar infraestructuras

Otra de las cuestiones para la reconstrucción de la dana, más allá de incidir en los barrancos, es la mejora de las infraestructuras. Cervera lo tiene claro: «Es una realidad incómoda, pero se está hablando muy poco de la inversión en carreteras. Y cuando todo falla, las carreteras actuales no son capaces de garantizar seguridad o comunicación entre municipios. El día de la tragedia fueron vías de retención y, en algunos casos, una trampa mortal», confesó la alcaldesa.

Montserrat Cervera, alcaldesa de Loriguilla. / Fernando Bustamante

Pero esto no es un caso aislado. Ni la CV-374, que es la entrada y la salida al polígono de Loriguilla, ni la A-3 o la A-7 son capaces de asumir el tráfico que pasa diariamente en hora punta, una situación que dificulta la conciliación familiar por el tiempo que se pierde en el coche, con todos los «riesgos que conlleva». «Estamos invirtiendo en polígonos porque creemos que son el futuro, pero sin buenas conexiones se convierte en una debilidad. Las administraciones tienen que tomar conciencia y ampliar unas carreteras adaptadas a nuestras necesidades», expuso Cervera.

«Las administraciones tienen que tomar conciencia e invertir en unas carreteras adaptadas a nuestras necesidades» Montserrat Cervera — Alcaldesa de Loriguilla

Robert Raga, alcalde de Riba-roja. / Fernando Bustamante

El alcalde de Riba-roja, Robert Raga, fue el último en tomar palabra en la mesa, constatando que, a pesar de no tener mar, cuentan con «un pueblo muy bien situado, geográficamente hablando, que tiene un poco de todo». No obstante, el impacto en esta zona tras el paso de la dana fue desolador, en especial dentro de su extensa área industrial de hasta 1.400 empresas y 22.000 trabajadores. Pero lejos de venirse abajo, la tragedia los ha hecho más fuertes y los ha impulsado a trabajar para, a futuro, poder estar más preparados y saber actuar a tiempo.

«Estoy convencido de que somos el hub de logística valenciano más importante y de que formamos parte de un lugar estratégico» Robert Raga — Alcalde de Riba-roja

Inversiones realistas

«Contar con el bypass y la CV-50 sería un avance importante como parte de una estrategia global que pueda beneficiarnos a todos. Aun así, ahora estamos más preparados, lo que nos aporta mayor seguridad y capacidad de respuesta», señaló. Además, defendió el papel de Riba-roja para ganar fortaleza con reivindicaciones que considera «justas y bien fundamentadas», especialmente en lo referente a las obras supramunicipales necesarias para adaptar los barrancos. Unas actuaciones que deben ejecutarse con el respaldo de técnicos y científicos, y escuchando sus informes para, posteriormente, planificar.

La segunda mesa del primer día del IV Foro de Municipalismo versó sobre industria e infraestructuras. / Fernando Bustamante

Por último, defendió que «la resiliencia es clave, pero también lo es la decisión política basada en la ciencia», y recalcó que, si se asume que el cambio climático es una realidad, tal y como sostienen muchos expertos, «toda planificación debe ir en consonancia con ese hecho». Y advirtió de que «lo que sucede en cualquier parte del mundo puede tener repercusiones locales», por lo que consideró imprescindible reivindicar inversiones y actuaciones que protejan de verdad a los municipios y preparen a la ciudadanía ante futuros episodios extremos.