La inteligencia artificial gana terreno en las empresas y administraciones valencianas

"Un cerebro explosionando en mil fragmentos es lo que nos pasa a todos cuando queremos aplicar la digitalización, la transformación digital y la inteligencia artificial (IA) en nuestros procesos", afirmó Óscar Valle, director de Innovación Abierta y Ecosistemas del Instituto Tecnológico de Informática (ITI) durante su intervención en la segunda jornada del IV Foro de Municipalismo. "Hoy se han hablado de retos que por si solos ya hacen explosionar la cabeza, como la movilidad, la vivienda, la seguridad y el transporte, pero gracias a las tecnologías digitales, se pueden resolver de forma óptima", añadió.

Valle subrayó el avance de la IA en el tejido empresarial y presentó varios casos de éxito desarrollados en la Comunitat Valenciana. "Según datos de Eurostat elaborados por la Oficina de Inteligencia Artificial, el uso de estas tecnologías en empresas europeas ha pasado del 13 % en 2024 al 20 %. En el caso español, el crecimiento ha sido aún mayor, al superar el 20 % desde un 11 % inicial, situándose por encima de la media comunitaria". "El mensaje es claro: estamos en el camino", señaló el responsable del ITI.

Óscar Valle destacó, entre los ejemplos, el proyecto desarrollado con la empresa Feedect, especializada en la cría industrial de insectos para alimentación animal. La compañía necesitaba optimizar el proceso de conteo y estimación de peso de larvas en su biofábrica. "El ITI implementó un sistema basado en visión neuromórfica (una tecnología que procesa únicamente las variaciones en la imagen en lugar de capturar fotogramas completos) combinado con algoritmos de inteligencia artificial. La solución permitió automatizar el recuento en tiempo real y mejorar la eficiencia productiva, y actualmente la empresa estudia su integración definitiva en el proceso industrial", explicó.

Otro ejemplo que expuso es el de la empresa Ventijet, que se dedica a fabricar dispositivos de respiración asistida para pacientes en UCI. "El objetivo que tenían es anticipar posibles complicaciones en pacientes mediante modelos predictivos basados en ciencia de datos, reforzando así la capacidad de respuesta clínica, y ya están aplicando la IA para salvar vidas".

IA en la administración pública

En el ámbito de la administración pública, el ITI también ha desarrollado iniciativas orientadas a modernizar los procesos de planificación urbana mediante herramientas digitales. En concreto, se ha llevado a cabo una prueba de concepto para apoyar procesos de participación ciudadana vinculados a la planificación urbanística municipal.

"El proyecto combinó tecnologías inmersivas y agentes conversacionales para presentar distintas propuestas urbanísticas a ciudadanos y colectivos de interés. A través de estos entornos virtuales, los participantes podían visualizar los cambios previstos en el espacio urbano y mantener conversaciones con asistentes digitales que recogían sus opiniones, dudas y valoraciones", expuso.

Además, el ITI ha impulsado talleres de alfabetización digital dirigidos a personal de servicios sociales y técnicos municipales, con el objetivo de mejorar sus competencias en el uso de herramientas tecnológicas y facilitar la implantación de soluciones basadas en inteligencia artificial en la gestión pública.

Un hub valenciano con respaldo europeo

El experto manifestó que gran parte de estas iniciativas se articulan a través de InnDIH, el European Digital Innovation Hub de la Comunitat Valenciana, coordinado por el ITI y financiado por la Comisión Europea y por la Generalitat Valenciana.

Además, explicó que España cuenta con diez hubs financiados dentro de la red europea, y la Comunitat Valenciana dispone de uno de ellos: "desde su puesta en marcha en 2023, el hub ha prestado más de 900 servicios a más de 600 empresas y organizaciones, de los cuales un 48 % han estado relacionados con inteligencia artificial".