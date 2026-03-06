Vaivén
Josep Vicent Boira vuelve a 'casa': el corredor del mediterráneo echa el freno en la Facultat de Geografia
El comisionado de la gran obra ferroviaria regresa a su plaza universitaria tras once años de incursión en la gestión pública
No está claro si ha necesitado un mapa para encontrar el camino de regreso a la Facultat de Geografia i Història, en el campus de Blasco Ibáñez de la Universitat de València, pero el profesor Josep Vicent Boira ha regresado esta semana a las aulas.
Lo ha hecho tras una excedencia de once años en los que ha sido primero secretario autonómico en el Consell del Botànic y, desde 2018, comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo. Regresa con la misión cumplida, y las inversiones en marcha para rematar la llegada de la conexión ferroviaria a la C. Valenciana.
Posiblemente ha sido la misión de su vida. Es uno de los padres intelectuales de la idea unir todo el arco mediterráneo, y este a Europa, a través de un medio de transporte limpio. El corredor no lo ha mantenido del todo alejado del mundo académico y la actividad intelectual. Con todo, ahora regresa al 100% a la vida universitaria.
"Molt content de tornar a casa! Amb més anys, però també més experiència. He gaudit de dos responsabilitats en la gestió pública que han reforçat la meua idea de la utilitat de la Geografia en el món actual", afirmaba este jueves a través de sus redes sociales.
