La Audiencia de València avala la decisión de la jueza de la dana y rechaza el recurso de Hazte Oir para que declare Pedro Sánchez en la causa

Los seis magistrados de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia han confirmado la decisión de la jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la dana y han denegado la declaración testifical del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, como solicitaba en un recurso la entidad ultra Hazte Oir, según acaba de informar fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La asociación de ultraderecha solicitaba, además de la declaración del presidente del ejecutivo central, que se le solicitara la posibilidad de presentar voluntariamente en la causa de la dana "el listado de llamadas así como los mensajes, correos electrónicos y whatsapp que pudiera haber recibido de Carlos Mazón o que pudiera haber mandado al mismo".

Una petición que surgía después de conocerse que, según publicaron los medios de comunicación, Pedro Sánchez remitió a las 22.50 horas un mensaje a Carlos Mazón cuando regresaba de la India, de viaje oficial. Hazte Oir argumentaba que "habiéndose confirmado, además, por los medios de comunicación que Carlos Mazón respondió a dicho mensaje, no es descartable que entre los dos pudieran haberse producido otras comunicaciones de las que, en este momento, no se tiene conocimiento y que pudieran ser relevantes para las presentes diligencias". Una petición que los abogados de la formación de ultraderecha presentaron el 15 de diciembre, tres días después de que la jueza de la dana acordara la citación como testigo del líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Esta última citación la jueza de la dana la adoptó a petición de la Asociación de víctimas mortales de la dana quien solicitó a la jueza Nuria Ruiz Tobarra que citara a declarar como testigo a Alberto Núñez Feijóo por la llamada que realizó a Carlos Mazón el 29 de octubre de 2024. El presidente del Partido Popular compareció desde su despacho en el Congreso el pasado 9 de enero. Una declaración en la que tuvo que reconocer que la información "en tiempo real" de Mazón se limitó a 23 mensajes en tres horas y media el 29-O. Al comienzo del interrogatorio, Núñez Feijóo lamentó que otras personas que hablaron o no hablaron con Mazón pero sí tienen competencias, no hubieran sido citados, en clara referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez o algunos de sus ministros.

La información que "iba recibiendo"

El líder del Partido Popular fue citado como testigo para "dar razón de los comentarios" que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024 "a raíz de las conversaciones" con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en estas diligencias previas, "sobre la información que iba recibiendo". Y que Feijóo dijo que había sido "en tiempo real desde el día antes" y, sobre todo, en un momento clave: antes del envío del Es Alert de las 20.11 horas, que la jueza de la dana considera "tardío y erróneo".

Sin embargo, la magistrada de la dana rechazó la petición de Hazte Oir de citar a Pedro Sánchez, en un auto del 15 de diciembre de 2025, porque "la hora en que se produce el intercambio del mensaje a las 22:50 horas [entre Sánchez y Mazón], se aparta radicalmente del momento en el que se produjo el proceso de toma de decisiones", argumentó la instructora. Y añadía que con esta petición de comparecencia del jefe del ejecutivo central "se trataría en definitiva con dicha prueba de un eventual análisis de lo sucedido a posteriori, en un momento ulterior de lo que constituye el objeto de investigación. No consta que el Presidente del Gobierno, a diferencia del señor Alberto Núñez Feijóo estuviera informado en tiempo real por el señor Carlos Mazón de la emergencia, por lo que el supuesto es claramente diferente: en el caso de la señora Maribel Vilaplana se trataba de una probabilidad, cómo estableció la Audiencia Provincial. Se basaba en una carta abierta y en el periodo en el que habían permanecido juntos en el restaurante. En el caso de la declaración testifical Del señor Alberto Núñez Feijóo, se trata de una certeza si atendemos a sus declaraciones públicas, dado que expresó haber recibido una información en tiempo real desde el día 28 de octubre de 2024 por parte del señor Carlos Mazón". Una afirmación de la que después Feijóo se retractó.

Por ello, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra alegaba que la petición de declaración testifical del presidente del Gobierno que realizaba Hazte Oir "se sustenta en una mera elucubración, porque únicamente consta la hora de remisión del mensaje a las 22.50 horas. Difícilmente el señor Carlos Mazón podría informar sobre el proceso de decisión seguido por la investigada Salomé Pradas. El último de los mensajes Es Alert se remitió a las 20:57 horas. Es por ello que dicha prueba es claramente improcedente, sin que se pueda equiparar en modo alguno a las previas declaraciones testificales ya acordadas", en aquel momento, señalaba la magistrada en referencia a Feijóo o Vilaplana.

Unos argumentos que ahora avala la seción segunda de la Audiencia de València, de nuevo por unanimidad de sus seis magistrdos. El Tribunal argumenta que las razones alegadas por los recurrentes, en referencia a Hazte oir, "no parecen suficientes para acordar una diligencia con claros tintes prospectivos" y no ve "la utilidad" de la misma. "Ni se justifica el rendimiento probatorio que se pretende obtener más allá de meras conjeturas acerca de las conversación que pudo mantener el presidente del Gobierno con el entonces president de la Generalitat horas después de haberse producido los hechos", concluyen los magistrados de la sección segunda, en un auto en el que ha sido ponente el magistrado José María Gómez Villora.

Con este auto, notificado hoy a las partes, ya son 43 los dictados en apelación por la Sección Segunda de la Audiencia en respuesta a otros tantos recursos, de los que 37 han sido desestimatorios, y por tanto confirmaron las decisiones de la jueza instructora, y otros 6 estimatorios, bien parcial o bien totalmente.