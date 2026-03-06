Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años

Las precipitaciones de los últimos meses con la concatenación de borrascas, unidas a las actuales lluvias de la borrasca Regina que se alargarán como mínimo hasta el 14 de marzo según las previsiones meteorológicas, podrían dejar una situación insólita en los embalses valencianos en 35 años: superar los 1.700 hectómetros cúbicos de agua acumulada, un dato que no se ha alcanzado en casi cuatro décadas; solo estuvo a punto de superarse en el año 2011, cuando el dato de principios de marzo se quedó en 1.698 hm3. Según el último informe semanal de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) del pasado lunes, la cantidad actual de agua disponible en los embalses explotados por la CHJ es de 1.657 hm3, solo 41 por debajo de la mejor marca registrada a principios de marzo de 2011, hace década y media; y levemente por encima de las 1.644 hm3 de principios de marzo de 2014.

El dato actual es especialmente bueno si se compara con la serie histórica de la CHJ durante los últimos 30 años, desde 1991. Esta es de 1.101,5 hm3, 555 por debajo que ahora. La diferencia se reduce si se compara esta cifra con la media de los últimos 20 años (1.201,9 hm3, 455,1 menos) y de la última década (1.241,8 hm3, 415,2 por debajo). Su evolución histórica evidencia una tendencia: el aumento de las precipitaciones entre febrero y marzo. Si se observa la gráfica elaborada por la CHJ, es evidente el cambio producido desde el año 2009. Hasta entonces, lo habitual es que la suma del agua acumulada en los embalses no superara los 1.000 hm3; entre 1991 y 2009, solo fue mayor en cinco años (1991,1997, 1998, 2005 y 2009). Y, desde entonces, solo en marzo de 2018 hubo menos de 1.000 hm3, concretamente 755 hm3.

Evolución de los embalses valencianos a principios de marzo desde 1991. / CHJ

Un otoño e invierno lluviosos

La cifra de agua acumulada ha crecido en 22 hm3 en la última semana a pesar de que no había una borrasca sobre las cabeceras, ni avisos especiales por lluvias intensas, como sí que ocurre ahora con avisos amarillos en toda la Comunitat Valenciana por precipitaciones, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que podrían ser "ocasionalmente fuertes y acompañadas de tormenta". De hecho, la situación no cambiará en el "medio plazo" y, aunque la lluvia de una tregua entre el domingo y el lunes, se prevé que siga lloviendo, como mínimo, hasta el día 14.

Para la próxima semana, se augura un dato mejor al actual porque está lloviendo estos días y lo seguirá haciendo. Pese a esto, la situación se mantiene estable en los embalses. Solo el de Contreras sigue desaguando a un ritmo medio de 15 metros cúbicos por segundo, según explican fuentes de la CHJ; viene haciéndolo desde mediados de febrero cuando llovió en abundancia en el centro peninsular.

La autonomía valenciana ha vivido una concatenación de borrascas desde el mes de septiembre, con varios avisos rojos -en septiembre, octubre y diciembre, por los que se mandaron varios mensajes Es-Alert- que han dejado precipitaciones significativas; en algunos momentos de carácter torrencial. Esto ha provocado un aumento de la cantidad de agua acumulada en los embalses de casi 400 hm3 desde principios de septiembre; la media semanal deja un balance positivo de 15,3 hm3 cada siete días.

Casi 100 l/m2 en el sur de la provincia de Valencia Se esperaba un jueves lluvioso en la Comunitat Valenciana y lo acabó siendo, aunque con algo menos de intensidad de lo previsto a principios de la semana. La borrasca Regina dejó ayer acumulados importantes en varios puntos del sur de la provincia de Valencia y del norte de la de Alicante; algunos de ellos por encima de los 70 litros por metro cuadrado en comarcas como la Vall d'Albaida, donde más agua cayó; la Costera, la Marina y la Safor. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, los mayores acumulados fueron en Barx, con un registro máximo de 74 l/m2. Otros datos significativos fueron los 69,4 l/m2 en Villalonga, los 63,4 l/m2 en Terrateig o los 60,8 l/m2 en l'Atzúbia. Sin embargo, los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), con un número mayor de estaciones y actualizadas casi al instante, elevan estas cifras hasta los 95,6 l/m2 en Barx. Ambas entidades coincidieron en situar este municipio como el que más agua acumuló, aunque con diferencias notables en el total. En general, según la Aemet, las precipitaciones tuvieron "una intensidad moderada", aunque en el sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante fueron "fuertes", con trombas importantes, que dejaron entre 15 y 30 l/m2 en una hora. En las comarcas centrales, ha estado lloviendo de forma persistente en los últimos tres días, casi ininterrumpidamente. También hubo temporal marítimo, con fuerte marejada y olas de 2 a 2,5 metros, algo menos en el litoral de Alicante. La borrasca Regina obligó a cancelar la mascletà del jueves en València y provocó algunas incidencias puntuales en las carreteras, con dos accidentes en la A7 en el entorno del 'cap i casal' a primera hora de la mañana, alcantarillado desbordado en varios puntos de la Marina y la Costera. Además, el temporal obligó a paralizar los trabajos de regeneración en marcha en varios puntos de la costa, como por ejemplo en las playas del Mareyent y l'Estany de Cullera.

De la sequía a la mejor situación en solo dos años

La situación de bonanza contrasta con la vivida hace dos años, durante el verano de 2024, cuando hasta cuatro zonas de la CHJ estaban en emergencia por sequía, las del Maestrat, el Palància, la Marina Alta y la Baixa; y otras tres estaban en nivel de alerta, las de Millars-Castelló, el Serpis y el Vinalopó. Es cierto que, entonces, las cuencas centrales de la confederación se encontraban en niveles óptimos debido a las intensas lluvias de la primavera del año 2022. El conjunto de la cuenca estaba al 48,75 % de su capacidad con diferencias notables entre zonas; ahora están al 57,76 % con 1.634 hectómetros cúbicos acumulados. En el Túria, la CHJ llegó a imponer restricciones del 15 % al regadío en otoño del 2024.

En la actualidad, los embalses están al 65,10 % de sus posibilidades. El mejor balance es para la cuenca del Júcar con un 67,76 %, donde están los embalses de mayor capacidad; y el peor, en el de Alicante, donde solo hay un 34,28 %. Cabe tener en cuenta que las presas de la CHJ pueden embalsar menos agua que hace unos años porque los problemas de estabilidad detectados en la presa de Contreras llevaron a la confederación a reducir su capacidad total. Esto provoca que, aunque en niveles de agua acumulada el dato actual de 1.657 hm3 sea casi similar al de 2011 (1.698 hm3), el del porcentaje respecto al máximo sea mucho mayor; es ahora del 65 % frente al 55 % de hace tres lustros.