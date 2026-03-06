Las oposiciones de acceso al cuerpo de maestros y maestras se celebrarán el 12 y el 19 de septiembre de 2026
Por primera vez el proceso selectivo se iniciará en el mes de septiembre para evitar que coincida con el final de curso
Educación publica la lista definitiva de personas admitidas, con un total de 15.697 aspirantes, de los que 5.865 han solicitado realizar el examen en Alicante; 2.206, en Castellón y 7.626, en València
Redacción Levante
La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha informado de que las pruebas de concurso-oposición de ingreso y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades en el cuerpo de maestros y maestras se celebrarán los días 12 y 19 de septiembre de 2026.
Asimismo, se ha publicado la lista definitiva de personas admitidas a participar en este proceso, con un total de 15.697 personas. De estas, 5.865 personas han solicitado realizar el examen en Alicante, 2.206 en Castellón y 7.626 en València.
Educación Infantil, la más demandada
En cuanto a especialidades, Educación Infantil es la que más inscripciones ha recibido, con 5.229; seguida de Educación Primaria, con 4.562; Pedagogía Terapéutica, con 2.512; Audición y Lenguaje, con 1.346; Lengua extranjera: Inglés, con 835; Educación Física, con 815 y Música con 398.
Del total de inscritos a las oposiciones, 15.208 se presentan por el turno libre, 358 por nuevas especialidades y 131 por el turno de reserva por discapacidad.
Por primera vez en septiembre
La novedad de este proceso es que por primera vez se iniciará en septiembre de 2026, tal y como negoció la Conselleria con los sindicatos. De esta forma se pretende evitar que el procedimiento coincida con el final de curso y aligerar la carga de los docentes que formen parte de los tribunales, quienes estarán liberados de sus clases.
Además, por primera vez, en las provincias de Alicante y Castellón los exámenes se realizarán en la Universidad Miguel Hernández de Elx y en la Universidad Jaume I de Castelló que disponen de mejores instalaciones para la realización de las pruebas.
La Conselleria de Educación oferta 1.959 plazas de turno de libre ingreso, reservando un 10 % a personas con discapacidad. Del total de plazas, 475 pertenecen a Educación Infantil; 750 a Educación Primaria; 229 a Pedagogía Terapéutica; 158 a Lengua Extranjera (inglés); 137 a Audición y Lenguaje; 125 a Educación Física; y 85 a Música.
Suscríbete para seguir leyendo
- Europa alerta del cuello de botella en Francia en la implantación del sistema de seguridad y control de tráfico ferroviario
- Aemet activa un cuádruple aviso en la Comunitat Valenciana por la borrasca Regina: lluvias persistentes y olas de más de 3 metros
- La borrasca Regina dejará más de 100 l/m2 en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde lloverá más
- El tiempo en Valencia para la primera semana de Fallas: Aemet pronostica lluvias persistentes y polvo en suspensión por la borrasca Regina
- Nueva huelga en Metrovalencia en plenas Fallas: días y horarios de los paros y servicios mínimos
- El embalse de Contreras: La presa de las Hoces del Cabriel
- Aemet anuncia la llegada de la borrasca Regina a la Comunitat Valenciana: vuelven el viento y las precipitaciones
- Las lluvias de la borrasca Regina dejan ya en los embalses valencianos cifras inéditas en 35 años