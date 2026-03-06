El PSPV señala "purgas" y "dedazos" en la Diputación de Valencia tras la denuncia de acoso de una trabajadora

La denuncia por acoso laboral presentada por una trabajadora contra la Diputación de Valencia ha provocado reacciones en la institución. El grupo socialista en la Diputación de Valencia ha exigido explicaciones al presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, y a la responsable de Personal y vicepresidenta segunda, Remedios Mazzolari, ante lo que consideran un "caos en la gestión de los recursos humanos de la institución".

Este jueves Levante-EMV publicó que la directora de Deportes, tras casi tres décadas dedicándose a las actividades de esta materia, fue apartada de manera repentina y reubicada en el área de Servicios Sociales, precisamente cuando estaba desarrollando el encargo del equipo de gobierno de crear un centro propio de Deportes reconocido por primera vez en la estructura laboral de la casa. La funcionaria, única técnico de la casa con formación en Ciencias del Deporte en una plantilla de más de 1.200 personas, habría denunciado que se la ha impedido realizar su trabajo, apartado del resto de su equipo sin causa justificada, además de dañar su prestigio profesional.

Al hilo de esta defenestración, el PSPV alerta en una nota de que no es un caso aislado, sino que en apenas dos años y medio "se han sucedido nombramientos controvertidos, dedazos, purgas de trabajadores, reorganizaciones sin consenso, ceses de responsables técnicos y conflictos laborales que han deteriorado el clima interno de la diputación".

Sobre el relevo de la denunciante, que ocupó la plaza de jefa de servicio de Deporte hasta febrero de 2025, desde el PSPV señalan que Mazzolari, responsable de Personal, "no ha tenido inconveniente en impulsar el nombramiento al frente del servicio de Turismo y Deportes de una funcionaria cercana y de su misma comarca [Bétera, Camp de Túria] con un sueldo superior a 90.000 euros y edad próxima a la jubilación".

Además, "Mompó sigue sin explicar el fichaje a dedo en la institución de la jefa de Personal que fue secretaria-interventora en el Ayuntamiento de Gavarda y que elaboró informes que trataban de justificar el cobro indebido de un sueldo de dedicación exclusiva por parte del propio Mompó mientras percibía ingresos de una empresa, un caso por lo que la Agencia Valenciana Antifraude abrió una investigación", añaden los socialistas.

Cien jefaturas abiertas a otras administraciones

La llegada de cargos funcionariales de otras administraciones ha provocado un importante malestar entre los sindicatos, al margen de las suspicacias de los partidos de la oposición. Hace unos días, Intersindical denunciaba que desde el cambio de gobierno y la entrada del PP-Ens Uneix en la diputación, se han abierto a otras administraciones cien plazas funcionariales de jefatura, "ignorando el derecho a la promoción interna" de la actual plantilla. En la administración es habitual que haya puestos de responsabilidad que, por su naturaleza de confianza y la necesidad de llevar adelante el proyecto del equipo de gobierno (como las jefaturas de servicio, por ejemplo), sean de libre designación y abiertos a otras administraciones, pero señalan que esa práctica se está extendiendo a diferentes categorías.

Además, continúa el PSPV, "PP y Ens Uneix han removido prácticamente a toda la cúpula funcionarial de la institución" y "han abierto varias crisis, especialmente en el área de Cultura tras la presentación de un nuevo organigrama sin negociación previa con la plantilla", así como la propuesta de reorganizar el Muvim o el caso de la censura a un ninot de Mazón, medidas que han provocado un fuerte rechazo, señala el portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa.

Ante esta acumulación de conflictos, el grupo socialista reclama explicaciones, "y si no las hay pedirá dimisiones, y exige a Mompó que aclare si respalda la actuación de Mazzolari al frente de un área que consideran clave para el buen funcionamiento de la institución".