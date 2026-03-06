El interior valenciano se reivindica: "No quiero hablar de despoblación dando pena. He elegido vivir en mi pueblo"

La segunda jornada del IV Foro de Municipalismo, celebrada el 3 de marzo en la Fundación Bancaja, acogió un diálogo con dirigentes de municipios del interior de la provincia de Valencia, un espacio en el que se habló de territorio, retos y oportunidades desde la experiencia directa de quienes gestionan los municipios.

El interior valenciano representa identidad, patrimonio, paisaje, comunidad y resiliencia. Pero también enfrenta desafíos estructurales como la despoblación, los servicios públicos o la atracción de oportunidades económicas. Para analizar todo ello, participaron en la mesa- moderada por la periodista Sara García- el alcalde de Tuéjar, Carlos Tarazón, la alcaldesa de Bugarra, Teresa Cervera, y la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, quien también es diputada de Cooperación Municipal y Comarcalización.

Para conocer tanto Bugarra como Tuéjar, los alcaldes presentaron brevemente la realidad de sus municipios. Teresa Cervera expresó que "Bugarra es un municipio que está en el Bajo Túria, no llegamos a los 800 habitantes y somos un pueblo que vive al 100 % de la agricultura y, aunque estamos más cerca de la comarca del Camp de Túria, formamos parte de la Serranía". Carlos Tarazón, por su parte, dijo que "Tuéjar es un municipio que también está en la comarca de la Serranía, pero en el Alto Túria. Actualmente, tenemos unos 1.300 habitantes, desde la pandemia se está notando el crecimiento, y nos dedicamos principalmente a la agricultura, la industria y últimamente también al turismo, que complementa la economía local".

Por su parte, la vicepresidenta Natàlia Enguix presentó el Plan de Oficinas Comarcales de Asistencia a los Municipios, una apuesta por la descentralización que busca convertir a Diputación de Valencia en una institución "útil, abierta y presente en todo el territorio" a través de siete sedes situadas en Utiel, Ontinyent, Llíria, Buñol, Xàtiva, Gandia y Alzira. "Este es un proyecto que llevamos trabajando desde el principio de la legislatura y que pretende comarcalizar y acercar la institución a los municipios con la idea fundamental de ayudar a los alcaldes y alcaldes a agilizar los trámites", expuso Enguix.

La vicepresidenta de la Diputación de València, Natàlia Enguix, durante su intervención en el IV Foro de Municipalismo. / Fernando Bustamante

"Es importante que la Diputación esté cerca del territorio, porque somos una provincia con más del 70 % de municipios con menos de 5.000 habitantes y por ello, desde el área de Comarcalización pretendemos descentralizar los servicios de la Diputación de Valencia, para acercarlos a las localidades sin crear nuevos órganos", añade la vicepresidenta. Sobre el plan, Teresa Cervera valoró como "muy positivo" la posibilidad de agilizar trámites sin tener que desplazarse a la capital valenciana. En su caso, la oficina más cercana es la de Llíria. Carlos Tarazón agradeció la voluntad de la Diputación por "descentralizar los servicios", pero que en su caso ninguna oficina se aproxima a su municipio.

Movilidad

Este servicio, que permite evitar desplazamientos, es clave debido a que uno de los grandes problemas del interior es la movilidad. "Para llegar hoy aquí- a las 9.30 horas- he tenido que salir de casa a las 7 de la mañana, y estamos a 45 kilómetros", asegura la alcaldesa de Bugarra, que hace hincapié en el "mal estado de las carreteras a la altura de Pedralba" y el tráfico existente para entrar en València. El alcalde de Tuéjar señaló que la principal forma de movilidad de los municipios rurales "y casi la única" es el vehículo privado: "los autobuses conectan los pueblos con la ciudad de València, pero cuesta mucho vertebrar el territorio entre los propios municipios de la Serranía".

La alcaldesa de Bugarra, Teresa Cervera, durante su intervención en el IV Foro de Municipalismo. / Fernando Bustamante

Así, Carlos Tarazón lamentó que "nos cuesta más ir de un municipio a otro con el autobús, que ir hasta la ciudad de València, que tarda dos horas y cuesta alrededor de 12 euros la ida y 12 euros la vuelta. Además, tienes que adaptarte a las dos o tres veces que pasa el autobús, lo que al final hace que lo que más funcione sea el vehículo privado. Creo que esto es una cuestión que se debe mejorar". Asimismo, agradeció iniciativas tanto de Diputación como de la Generalitat para tener "transporte a demanda", para, por ejemplo, transportar a estudiantes a sus centros de estudios, o para rebajar el billete del autobús.

Natàlia Enguix sostuvo que lo que busca la Diputación es "que los alcaldes y alcaldesas tengan cerca los servicios que necesiten, sobre todo queremos acercar la administración a los municipios". "Yo también soy de una comarca del interior y es cierto que la comunicación entre los mismos municipios es mucho más difícil a veces que poder llegar a València", agregó.

Despoblación

Otra de las características que marcan la vida en el interior es la despoblación. Durante años, este ha sido el tema principal cuando se habla de los municipios rurales. Para Teresa Cervera, este sigue siendo el principal reto al que se enfrenta. Sin embargo, afirmó que "se está quedando mucha gente joven a vivir, porque en el municipio hay empleo, pero aún así no llegamos a superar los 800 habitantes y sigue siendo un pueblo de baja densidad, con un ambiente muy tranquilo". También señaló la importancia de pertenecer a una mancomunidad para tener acceso a servicios que sin la entidad no tendrían, como servicios sociales o recogida de residuos. No obstante, otros servicios como el de Pediatría, lo comparten con otros pueblos.

El alcalde de Tuéjar, Carlos Tarazón, durnate su intervención en el IV Foro de Municipalismo. / Fernando Bustamante

Para Carlos Tarazón, hablar de despoblación no es hablar de un problema: "si hablamos de la despoblación como un problema, tendremos que hablar también de la saturación de la costa como otro problema. La gente ya no puede vivir en sus ciudades donde ha crecido y ha nacido. Yo no quiero hablar de la despoblación dando pena. Yo trabajo a medio minuto de donde vivo, veo a mis padres todos los días, ando dos minutos y estoy en la montaña. He decidido vivir en el pueblo porque tengo una serie de cosas que para mí valen muchísimo más que otras. Podría haber intentado vivir en la ciudad, pero he decidido que no, la despoblación creo que no es un problema". Para el alcalde de Tuéjar, la despoblación "es la consecuencia de una serie de políticas que se han tomado pensando en la ciudad de Madrid o en la ciudad de València. Entonces, creo que no es tanto un problema de despoblación, sino un problema de desequilibrios".

Vivienda

Sobre la vivienda, uno de los grandes temas del IV Foro de Municipalismo, ambos alcaldes coincidieron en que más que insistir en el concepto de construcción de vivienda pública, se tendría que hablar de rehabilitación de viviendas para destinarla a vivienda pública. "En la Comunitat Valenciana muchas de las viviendas no se abren prácticamente en todo el año, excepto la semana de fiestas, o a veces ni eso. En Tuéjar, por la propia ubicación en la que estamos somos reserva de la biosfera y esto hace muy difícil sacar suelo para uso residencial, así que lo que tenemos que plantearnos es la rehabilitación de vivienda", declaró Tarazón.

Noticias relacionadas

Teresa Cervera afirmó que en Bugarra "toda vivienda o solar que sale a la venta, se vende enseguida". "Hay gente que está viniendo, sobre todo matrimonios jóvenes con profesiones como militares, que así están cerca de Bétera. Les cuesta muy poco llegar a Bugarra y hay viviendas en las que sí que se puede entrar a vivir. Hay otras que necesitan una rehabilitación, pero ya son viviendas que están hechas". Por otra parte, Cervera expresó que lo que necesitan para que la gente apueste por vivir en los pueblos son "comunicaciones, servicios y también cultura y ocio, porque muchas veces la gente echa en falta no poder tener donde ir los fines de semana".